BBP 12. Olağan Kurultayı'nda Kavga Çıktı

Büyük Birlik Partisi (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Görüntüleri büyük ses getiren kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Birlik Partisi'nin 12. Olağan Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.
Yaşanan arbedeye salonda görev yapan emniyet görevlileri müdahale etti. Polis müdahalesi sırasında ise salonda "Hareketin lideri Mustafa Destici" sloganları atıldı.
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