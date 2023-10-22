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BBP 12. Olağan Kurultayı'nda Kavga Çıktı - Son Dakika

BBP 12. Olağan Kurultayı'nda Kavga Çıktı

Son Güncelleme: 22.10.2023 12:10

Büyük Birlik Partisi'nin 12. Olağan Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Polis müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı. Görüntüleri büyük ses getiren kavga, polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Büyük Birlik Partisi kurultayında iki grup arasında kavga çıktı! Salon 'Destici' sloganlarıyla inledi

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Büyük Birlik Partisi'nin 12. Olağan Kurultayı'nda iki grup arasında kavga çıktı.

Büyük Birlik Partisi kurultayında iki grup arasında kavga çıktı! Salon 'Destici' sloganlarıyla inledi

"HAREKETİN LİDERİ DESTİCİ" SLOGANLARI ATILDI

Yaşanan arbedeye salonda görev yapan emniyet görevlileri müdahale etti. Polis müdahalesi sırasında ise salonda "Hareketin lideri Mustafa Destici" sloganları atıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika BBP 12. Olağan Kurultayı'nda Kavga Çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP 12. Olağan Kurultayı'nda Kavga Çıktı - Son Dakika
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