BBP Başkanı Destici'den HAK-İŞ'e ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

BBP Başkanı Destici'den HAK-İŞ'e ziyaret

BBP Başkanı Destici\'den HAK-İŞ\'e ziyaret
07.08.2025 19:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti. Ziyaret öncesinde Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine dair değerlendirmelerde bulundu. Ziyaret kapsamında yeni imzalanan Kamu işçisi zammı, çalışma hayatına dair güncel gelişmeler, emekçilerin hakları, sendikal mücadelenin önemi ve sosyal adaletin güçlendirilmesine yönelik politikalar ele alındı.

"İşçiler hakkı olanı yüksek oranda aldı"

BBP'nin kurulduğu günden bugüne kadar sendikalarla dirsek teması içinde olduğunu ifade eden Destici, "İşçinin, emekçinin, memurun, asgari ücretlinin, mevsimlik işçilerin yanında durmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde duruşumuz devam edecektir. En son bir toplu sözleşme süreci yaşandı. Ben tüm sendika başkanlarını kutluyorum. Başarılı bir süreç yönettiler ve haklarını aldılar. Bazıları bu sözleşmeyi küçümsüyor ama sendikaların bu uğraşı sonucu işçiler hakkı olanı yüksek oranda aldı. Daha fazlasını almalarını ve daha iyi şartlarda çalışmalarını arzu ediyoruz. Yeni toplu sözleşmenin de işçiler, sendikalar, devlet, hükümet ve çalışma hayatı için hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Cumhurbaşkanımız Gazze konusunda çok hassas ve duyarlı"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadelere söz verdi.

"Cumhurbaşkanımıza davetleri, kabulleri ve nazik misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Türkiye'nin hem iç hem dış gündemini değerlendirdik. Güzel, faydalı bir görüşme oldu. Görüşmemizde pek çok konu başlığı vardı. Başta Terörsüz Türkiye süreci, Suriye'deki gelişmeler, SDG'nin halen silah bırakmama inadı, Suriye Merkezi Hükümeti'ne tabi olmaması, oradaki Türkmenler'in durumu, Türkmenler'in Suriye Merkezi Hükümeti'nde yer alması gerekliliği, önümüzdeki süreçte kurulacak Suriye Halk Meclisi'nde yeteri kadar Türkmen milletvekilinin bulunması hakkında konuştuk. Cumhurbaşkanımız Gazze konusunda çok hassas ve duyarlı. Biz de Doğu Türkistan ve Gazze'ye karşı yapılan soykırımlara ve zulümlere net olarak karşı duran bir siyasi partiyiz. Yardım kuyruğuna girenleri İsrail öldürüyor. Bu zulümden artık Gazze'nin kurtulması gerekiyor."

"Türkiye'nin bir Göç ve İskan Bakanlığı'na ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz"

Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sene aile yılı. Nüfusumuz hızla düşüyor. Doğum oranları çok düşük seviyelerde seyrediyor. Bununla ilgili Cumhurbaşkanımız bir yol açtı. Aile yılı ilan etti. Bununla ilgili genişletme yapılmalı. Bu sadece evlenenlere verilecek destekle çözülecek bir şey değil. Türkiye'ye baktığınız zaman sekülerleşen insanlarımızın evli de olsalar, varlıklı da olsalar önemli bir kısmının tek çocuktan fazla çocuk yapmadığını görüyoruz. O zaman başka teşvikler ya da başka çözüm yolları araştırmalıyız. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri göç ve iskan meselesi. Bu konuyla ilgili bir Göç ve İskan Bakanlığı kurulmasını teklif ettik. Türkiye'nin bir Göç ve İskan Bakanlığı'na ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz."

"HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür"

BBP ile uyum içinde çalıştıklarını belirten HAK-İŞ Başkanı Arslan ise Kamu Çerçeve Protokolü konusunda beklenti ve hedeflerini de Destici'ye anlattığını kaydederek, "BBP'nin genel politikadaki tutum ve davranışları ile HAK-İŞ'in genel tutum ve davranışlarındaki tutumların paralel olması bizi mutlu ediyor. Aynı anlayışı temsil eden bir duruş söz konusu. Konfederasyonumuzun kuruluşunun en temelinde millet iradesi yatıyor. Millet iradesinin yok sayıldığı her yerde HAK-İŞ karşısında yer almıştır. Millet iradesinin demokratik temsil yeri de TBMM'dir. Biz meclise yönelik tüm saldırılarda milletin iradesinin ve onun temsilcilerinin yanında yer aldık. Bundan sonra da bu çizgimizi devam ettireceğiz. HAK-İŞ'in gücü Türkiye'nin gücüdür. Çalışanların sorunlarına yönelik çözümler üretiyoruz, taleplerimizi ortaya koyuyoruz, eleştirilerimizi yapıyoruz, varsa iyi yapılanları takdir ediyoruz" açıklamasında bulundu.

"Türkiye'nin kaynak sorunu yok, paylaşım sorunu var"

Kamu Çerçeve Protokolü'nün zor bir süreç olduğunu aktaran Arslan, "Türkiye'nin aslında kaynakları var. Biz bunu nerden görüyoruz? Türkiye, uzun yıllardır büyümeye devam ediyor. 2024 yılında büyüme sayımız kişi başına düşen gayrisafi milli hasıladan aldığımız pay, dolar bazında 15 bin dolar. Bu yıl tüm olumsuzluklara rağmen 17 bin dolar düzeyinde bir milli gelir söz konusu. Bu aslında orta gelir grubunun üzerine çıktığımız bir Türkiye'den bahsediyoruz. Enflasyon göreceli olarak düşüyor, faizler düşmeye devam ediyor, istihdam artıyor, işsizlik oranları minimum seviyede. Tüm bunlara baktığımız zaman Türkiye'de iyi şeyler oluyor. Türkiye'nin kaynak sorunu yok, paylaşım sorunu var" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Büyük Birlik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Mahmut Arslan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Başkanı Destici'den HAK-İŞ'e ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı

19:16
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı
Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
02:44
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
Üniversiteli Teslime, tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu
02:02
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
Eşini bıçakla katleden adam ormanda kendini astı
01:17
Robin Van Persie’den Jose Mourinho’ya cevap
Robin Van Persie'den Jose Mourinho'ya cevap
01:09
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
Eski Belediye Başkanı asansör kazasında hayatını kaybetti
01:03
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
00:52
Bonservis rekoru kırıldı Tottenham, Son Heung-min’in yeni takımını duyurdu
Bonservis rekoru kırıldı! Tottenham, Son Heung-min'in yeni takımını duyurdu
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
00:29
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
00:25
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı
Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 19:38:27. #7.11#
SON DAKİKA: BBP Başkanı Destici'den HAK-İŞ'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.