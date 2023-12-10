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BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 17 bin lira olmalı - Son Dakika
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BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 17 bin lira olmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, asgari ücrete yılda 2 kez zam uygulamasının devam etmesi gerektiğine işaret ederken, rakamın da en az 17 bin TL olması gerektiğini söyledi.

10.12.2023 - 13:51,  Güncelleme: 16:12
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, milyonların beklediği asgari ücrete ilişkin konuştu. Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

BBP LİDERİ DESTİCİ'DEN YÜKSEK ENFLASYON VURGUSU

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Destici, "Yüksek enflasyon devam ediyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi 65-70 arası. Önümüzdeki 2024 yılıyla ilgili enflasyon beklentisi de yüzde 50 civarında. Peki enflasyonun yüzde 50 ve üzeri olacağı bir ülkede asgari ücret, yılda bir kere sadece ocak ayında tespit edilir, bir yıl boyunca asgari ücretli bu rakama, bu ücrete mahkum bırakılırsa asgari ücretli haksızlık olmaz mı? Onun aldığı para enflasyon karşısında erimez mi? Eksilmez mi? Zaten en düşük çalışma maaşından bahsediyoruz. Onun için enflasyon tek haneli rakamlara inene kadar enflasyon, ülkemizde yılda en az 2 kez tespit edilmeye devam etmelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir. Bundan hiç kimse taviz vermemelidir."

"ASGARİ ÜCRET EN AZ 17 BİN LİRA CİVARINDA OLMALI"

Asgari ücret artışının enflasyon artışı ve bunun üzerinde bir refah payı ile birlikte 15 bin lira seviyesinde ya da onu geçeceğini gördüklerini değinen Destici, "Biz burada Büyük Birlik Partisi olarak bir refah payıyla eklenerek bu rakamın en az 17 bin civarında olmasının doğru olduğunu düşünüyoruz ve bunu da kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.

YEREL SEÇİM İÇİN İDDİALI ÇIKIŞ

2024 yerel seçimlerine yönelik partilerinin Türkiye'nin tamamında aday gösterecek güce sahip olduğunu ve buna hazır olduklarını dile getiren Destici, 17 Aralık'ta Ankara'da düzenleyecekleri Genel İstişare Toplantısı'nda seçim startını vermiş olacaklarını sözlerine ekledi.

BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 17 bin lira olmalı
Kaynak: AA
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Son Dakika Politika BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 17 bin lira olmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP lideri Mustafa Destici: Asgari ücret en az 17 bin lira olmalı - Son Dakika
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