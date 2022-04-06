BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

06.04.2022 12:32
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, akaryakıtta KDV ve ÖTV'nin kaldırılarak vatandaşın rahatlatılması gerektiğini söyledi.

BBP Genel Başkanı, Ankara Milletvekili Mustafa Destici, akaryakıtta KDV ve ÖTV'nin kaldırılarak vatandaşın rahatlatılması gerektiğini söyledi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin pek çok alanda Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkilerine maruz kaldığını ifade etti.

Türkiye'nin insani yardım ve barışın sağlanması konusunda tarihi bir rol üstlendiğini dile getiren Destici, yaşanan ölümlerin son bulması ve barışın tesis edilmesini arzu ettiklerini kaydetti. Ukrayna Buça'da sivillerin başından vurularak infaz edildiğine ilişkin görüntülerin paylaşıldığını, açıklamaların yapıldığını aktaran Destici, Buça'da ortaya çıkan korkunç görüntülerin bölgede 200 yıldır yaşandığını belirtti. Destici, "Sivillerin öldürülmesi savaş değil cinayettir, birer insanlık suçudur." dedi.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimi olacağını, adayların başörtüsü yasağı ve sığınmacıların sınır dışı edileceği sözlerini verdiğini belirten Destici, herhangi bir Cumhurbaşkanı adayının insanlık suçu olan ırkçılık ve ayrımcılıktan vazgeçeceğini söylemediğini vurguladı.

"Beklentimiz, mayısla birlikte enflasyonun iniş trendine evrilmesi"

Üreticilerin desteklenmesi, tarımda girdi maliyetlerini düşürecek tedbirler alınması gerektiğini belirten Destici, son zamanlardaki zamların en önemli sebeplerinden birinin akaryakıttaki artışlar olduğuna işaret etti. Destici, "Bütün dünyada fiyatlar arttı ama akaryakıt fiyatlarının neredeyse dörtte biri KDV ve ÖTV. Akaryakıtta KDV ve ÖTV kaldırılmalı ve vatandaş rahatlatılmalı. Akaryakıta yapılan artış pek çok üründe artışa neden oluyor." dedi.

Doğu Türkistan'da "Barın katliamı"nın 32. yılı olduğunu aktaran Destici, "Binlerce sivil hunharca katledildi. Çin, ancak soykırım kelimesiyle isimlendirilebilecek bir katliam sonrasında güvenlik bahanesiyle bazı illeri abluka altına aldı ve on binden fazla Uygur gencini tutukladı. 3 milyondan fazla Uygur Türkü toplama kamplarında. Bunun ne zaman biteceğini bilmeden tecrit altında yaşıyorlar. Çin'in bu zulümlerini kınıyor ve lanetliyorum. Doğu Türkistan bağımsızlığına kavuşana kadar yanlarındayız." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine, mart ayı enflasyonun yüksek geldiğini belirten Destici, "Enflasyonun yaza doğru giderken aşağı evrilmesi yönünde beklentimiz vardı ama şu ana kadar bunu göremedik. Beklentimiz, ümidimiz, mayıs ayı ile birlikte enflasyonun yükseliş trendinden iniş trendine doğru evrilmesi." diye konuştu.

-"Hatta büyük ihtimalle bir aday üzerinde uzlaşamayacaklar"

Asgari ücretin 6 ayda bir belirlenerek asgari ücretlilerin enflasyona ezdirilmemesi gerektiğini dile getiren Destici, yenilenebilir enerji projeleri önündeki bürokratik engellerin de kaldırılmasını istedi.

Destici, bir soru üzerine, Millet İttifakı'nın ortak aday seçmekte çok zorlanacağını, hatta büyük ihtimalle bir aday üzerinde uzlaşamayacaklarını ve farkı adaylarla seçime gideceklerini düşündüğünü aktardı.

BBP Genel Başkanı Destici, 102 yıldır Türkiye'nin sesini tüm dünyaya duyurmada çok önemli bir görev yapan Anadolu Ajansı'nın 102. kuruluş yıldönümü ile Polis Haftası ve Avukatlar Günü'nü kutladı.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

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Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Ankara, ÖTV, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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