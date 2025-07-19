Destici: Terörü Meşru Görmüyoruz - Son Dakika
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Politika

Destici: Terörü Meşru Görmüyoruz

19.07.2025 16:09
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BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "40 yıldır ülkemize kan kusturan, binlerce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden;

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "40 yıldır ülkemize kan kusturan, binlerce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden; ailelerin ocaklarını söndüren, milletimizin geleceğini çalan bir terör örgütünü ya da onun uzantılarını bugüne kadar asla meşru görmedik, bundan sonra da görmeyiz" dedi.

Samsun'a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici başkanlığında İl Teşkilat Toplantısı düzenlendi. Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'daki toplantıya; BBP Samsun İl Yönetimi, BBP parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Destici, "BBP olarak, terörü ve şiddeti savunmayan, eline silah almayan her bireyin ve siyasi partinin kendi düşüncelerini ifade etmesine her zaman saygı duyduk. Bu düşünceler benim fikirlerimden farklı da olabilir, buna da saygı gösteririz. Ancak terörü ve şiddeti bir yöntem olarak benimseyen, eline silah alan kişiler söz konusu olduğunda durum değişir. 40 yıldır ülkemize kan kusturan, binlerce askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi şehit eden; ailelerin ocaklarını söndüren, milletimizin geleceğini çalan bir terör örgütünü ya da onun uzantılarını bugüne kadar asla meşru görmedik, bundan sonra da görmeyiz" diye konuştu.

'BBP DURDUĞU YERDE DURMAKTADIR'

Destici, "BBP durduğu yerde durmaktadır. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki terör örgütü gerçek anlamda silahlarını bırakıp kendini feshedene ve başta DEM Partisi olmak üzere tüm uzantıları da kendini feshedene kadar BBP'nin tavrı aynı şekilde devam edecektir. Ayrıca PKK'nın uzantı örgütleri bırakın silah bırakmayı, bırakın kendini feshetmeyi, varlığını daha da güçlendirerek sürdürüyor. On binlerce silahlı militanı var, Amerika'dan aldığı binlerce TIR silahı var, kendi bayrakları var, kendi marşları var, idare ettikleri bölgeleri var. Suriye yönetimine tabi oldular mı? Hayır, olmadılar. Daha birkaç gün önce PYD'nin elebaşlarından Salih Müslim, Suriye'nin devlet başkanını tanımadıklarını ve Suriye'nin resmi hükümetine tabi olmayacaklarını açıkladı. Suriye'deki PKK kolu silah bırakmadan 'PKK silah bıraktı' diyemezler; biz de bunu asla kabul etmeyiz" dedi.

'İSRAİL GAZZE'Yİ ADETA YERLE BİR ETTİ'

Destici, " İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi adeta yerle bir etti. Şimdi Suriye'ye saldırıyor. Peki, 'dur' diyen var mı? 'Sen ne yapıyorsun' bile diyemiyorlar. Neden? Çünkü arkasında Amerika var. Amerika sözde ateşkes istiyor, sözde barış istiyor, sözde İsrail'e 'saldırma' diyor ama diğer taraftan silah ve para desteğini sürdürmeye devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'e olan desteğini çektiği gün, İsrail işgal ettiği bütün topraklardan çekilmek zorunda kalır. Çünkü kendi başına mücadele edecek bir gücü yoktur" diye konuştu.

'İDDİALARA CİDDİYETLE CEVAP VERİLMELİ'

LGS sınavı sonrasında ortaya atılan iddialara ilişkin de Destici, "LGS sınavlarıyla ilgili de özellikle sınavı birincilikle bitiren öğrenciler ve birincilik sayılarıyla ilgili birtakım iddialar ortada dolaşmaktadır. Özellikle CHP'nin başını çektiği belli kesimlerin imam hatip liseleri üzerinden bu tartışmayı sürdürmeleri, hala imam hatiplerin varlığını hazmedemediklerinin açık bir göstergesidir. Maalesef bu imam hatip düşmanlığı, CHP zihniyetinde tüm hızıyla devam etmektedir. Allah muhafaza, bir iktidarı ele geçirseler hiç şüpheniz olmasın, tekrar imam hatipleri kapatırlar, başörtüsü zulmünü de bu ülkede yeniden başlatırlar. Ancak buna bağlı olarak şunu da ifade etmek isterim. Elbette ki kimden gelirse gelsin bir iddia varsa, bu şüphelerin ortadan kaldırılması için iddialara ciddiyetle cevap verilmeli. Gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmalıdır. Eğer bir öğrencimizin dahi hakkına girilmişse, bunun sorumluları hakkında da gereken tüm idari ve hukuki işlemler derhal uygulanmalıdır" dedi.İl Teşkilat toplantısı, konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika Destici: Terörü Meşru Görmüyoruz - Son Dakika

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