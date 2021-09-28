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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması

28.09.2021 14:05
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun bütünüyle kapatma davasını etkileme ve bütün delilleriyle ortaya konan suçların bir algı oluşturma maksadıyla oluğunu tarihe kayıt düşmek adına CHP ve onunla...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütü siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun bütünüyle kapatma davasını etkileme ve bütün delilleriyle ortaya konan suçların bir algı oluşturma maksadıyla oluğunu tarihe kayıt düşmek adına CHP ve onunla ittifak halindeki partilerin de ona çanak tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Metin her maddesiyle kara propaganda ve komedinin bir parçası gibi görünüyor" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Destici, HDP'nin 11 maddelik metin açıkladıklarını hatırlatarak, "Terör örgütü siyasi uzantılarının açıklamalarının ve sergiledikleri oyunun bütünüyle kapatma davasını etkileme ve bütün delilleriyle ortaya konan suçların bir algı oluşturma maksadıyla oluğunu tarihe kayıt düşmek adına CHP ve onunla ittifak halindeki partilerin de ona çanak tuttuğunu ifade etmek istiyorum. Metin her maddesiyle kara propaganda ve komedinin bir parçası gibi görünüyor. Birinci madde güçlü demokrasi istemişler. Genel Başkanları, kadroları, politikaları, söylemleri bir terör örgütü tarafından belirlenen siyasi parti görünümündeki bir yapının güçlü demokrasiden bahsedebilmesi kendilerine özgü bir durumdur. Terör ve demokrasi, cinayet ve demokrasi, ırkçılık ve demokrasi, uyuşturucu ve demokrasi, insan kaçakçılığı ve demokrasi tam da bunlara yakışan kendilerini tarif eden bir cümlelerdir. İkinci maddede tarafsız ve bağımsız yargı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, terör eylemlerini kınamamak kapatma için yeterli görülmüştür. Üçüncü madde; kayyım değil, halk iradesi. Bize göre; HDP'nin kazandığı belediyelerde Türkiye Cumhuriyeti ibaresini, Türk bayraklarını, Atatürk resimlerini kaldırması tek başına belediyeler yönetimlerinden görevden alınması ve HDP'nin kapatılması için yeterlidir. Dördüncü madde; Kürt sorununda demokratik çözüm yer alıyor. Bu demagojiden halkımız da biz de sıkıldık. Kürt meselesi derken, kastedileni de, maksadı da biliyoruz. Anayasadan resmi ve eğitim dili Türkçe'nin çıkarılması, Türk kelimesinin çıkarılmasına, Türkiye içinde terör devleti kurulmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'Kürt sorunu vardır' diyen CHP ve diğer partilere seslenen Destici, 'bu sorun vardır' diyenlerin Kürt sorununun ne olduklarını açıklamaları istedi. Destici, "Tanımını yapın, çözümünü söyleyin. Biz 'Kürt sorunu yoktur' diyoruz. Bu Kürt kardeşlerimize de hakarettir. Milletin her tarafında yaşayanların sorunları var. Meclisin tatil olduğu dönemde 35 ile gittim. Şırnak, Bitlis, Siirt, Van, Kars'a gittim. Esnafı, sokağı gezdim. Hiçbiri bana Kürt sorunundan bahsetmedi. Çocuğunun işinden, esnaf kendi durumundan, tarımla uğraşan gübre fiyatından, hayvancılıkla uğraşan yem fiyatlarından bahsetti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması - Son Dakika
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