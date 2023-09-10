CHP'li Tanrıkulu'na bir tepki de BBP lideri Destici'den: Derhal dokunulmazlığı kaldırılmalı - Son Dakika

CHP'li Tanrıkulu'na bir tepki de BBP lideri Destici'den: Derhal dokunulmazlığı kaldırılmalı

Son Güncelleme: 10.09.2023 00:04

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun ''Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı'' sözlerine tepki gösterdi. Destici, ''Bu iftiranın sahibi devlet, vatan, millet, bayrak ve ezan düşmanı müfteriyi lanetliyor, bunun hesabını hukuk önünde mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ediyorum'' dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı" sözlerine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici sert tepki gösterdi. Destici, "Bu iftiranın sahibi devlet, vatan, millet, bayrak ve ezan düşmanı müfteriyi lanetliyor, bunun hesabını hukuk önünde mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ediyorum." dedi.

TANRIKULU'NA BİR TEPKİ DE DESTİCİ'DEN

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun katıldığı canlı yayında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bunu doğruladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız" şeklindeki sözlerine bir tepki de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den geldi.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNİN, ERMENİSTAN'IN ÜSLUPLARINI AŞAN ÇİRKİNLİKTE BİR İFTİRA"

Destici, yazılı açıklamasında, Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya yönelik bazı iddialarına ilişkin, milletvekili sıfatı taşıyan birinin, terör örgütlerinin Ermenistan'ın, Yunanistan'ın üsluplarını aşan çirkinlikte Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira yönelttiğini belirtti. Kullanılan kelimelerin haince ve düşmanca olduğunu ifade eden Destici, şunları kaydetti: "Öncelikle, söz konusu şahsın, adı 'Cumhuriyet' kelimesiyle başlayan partisine, sonrasında 'ay-yıldızlı' rozetini taşıdığı Gazi Meclisimize, bünyelerinde, milletine, devletine, devletinin kurumlarına düşmanlığı hayat tarzı edinmiş hainleri bulundurmamaları gerektiğini hatırlatıyorum.

"TÜRK MİLLETİNİN HER FERDİ TSK'NIN MENSUBUDUR"

Üzerimizde bugün üniforma olsun olmasın, Türk milletinin her ferdi, her Türk evladı, yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni ne olursa olsun, hayatı boyunca, Mete Han'ın kurduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensubudur. Bu alçak iftira bu yüzdendir ki sadece kahraman silahlı kuvvetlerimize değil milletimizin bütününe atılmıştır."

"DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILMALI"

Türk milletini "büyük" yapan en önemli unsurlardan birinin önce inanç ve değerlerine bağlılığı, sonra ordu-millet olması olduğunu vurgulayan Destici, "Binaenaleyh bu iftiranın sahibi devlet, vatan, millet, bayrak ve ezan düşmanı müfteriyi lanetliyor, bunun hesabını hukuk önünde mutlaka vermesi gerektiğini, bunun için derhal dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini ifade ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP'li Tanrıkulu'na bir tepki de BBP lideri Destici'den: Derhal dokunulmazlığı kaldırılmalı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Tanrıkulu'na bir tepki de BBP lideri Destici'den: Derhal dokunulmazlığı kaldırılmalı - Son Dakika
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