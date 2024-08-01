BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas lideri İsmail Heniyye için Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas lideri İsmail Heniyye için Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya taziye ziyaretinde bulundu.

01.08.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, ziyarette yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğunluğunu çocukların ve kadınların oluşturduğu 40 binden fazla mazlum Müslüman'ın hayatını kaybettiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına işaret eden ve Heniyye suikastını kınayan Destici, başta Heniyye ve ailesine olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi, Filistin halkının zalimlere karşı muzaffer olması temennisinde bulundu.

Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ve İslam dünyasının davası olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef bütün dünya bu yaşanan soykırımı seyretti ve seyretmeye de devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği'nin ileri gelen ülkeleri seyretmekle de kalmadılar siyonist İsrail, sözde İsrail devletine en büyük yardımları da gerçekleştirdiler. Bu katliamların da ortağı oldular. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milleti, başından itibaren Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, tüm yönetim kadrolarıyla ve milletiyle birlikte Filistin halkının ve Gazze'nin yanında durdular, bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın son günlerdeki açıklamaları da bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine her zaman teşekkür ederiz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da siyonistlerin projelerinin özellikle bu coğrafya için son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bir ve birlik olmamız lazım, bunların projelerine karşı Amerika ve İsrail'in desteğiyle bu bölgeyi ele geçirmek istiyorlar. Türkiye her zaman zalime 'Zalimsin' diyor, sizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine her zaman teşekkür ederiz." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretinin, iki devletin ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Mustafa, "Sadece TBMM'ye değil, bütün dünyaya oradan seslenecektir. Her zaman size söz veriyoruz ki biz hep direneceğiz ve Kudüs'ü ve Filistin halkını, davamızı savunacağız. Ne kadar zor durumda yaşarsak yaşayalım, hiçbir şekilde davamızdan geri dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, iki ülke arasındaki sevginin ve kardeşliğin devamını temenni etti.

Kaynak: AA

Mustafa Destici, İsmail Heniyye, Filistin, Ankara, Dış Politika, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas lideri İsmail Heniyye için Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:43 Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik Hizbullah lideri Hasan Nasrallah: İsrail ile açık bir savaşa girdik
16:35 Başkentte tarihi takas ABD’li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi Başkentte tarihi takas! ABD'li ve Rus tutuklular ülkelerine teslim edildi
15:58 Olimpiyatlarda ’’trans’’ boksör tartışması Imane Khelif’in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi Olimpiyatlarda ''trans'' boksör tartışması! Imane Khelif'in rakibi 46. saniyede gözyaşlarıyla sahadan çekildi
15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
15:36 Kadınlar, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov’dan hamile kalmak için sıraya girdi Kadınlar, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'dan hamile kalmak için sıraya girdi
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 18:41:31. #1.13#
SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas lideri İsmail Heniyye için Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement