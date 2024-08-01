BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hamas lideri İsmail Heniyye için Filistin Büyükelçisi'ni ziyaret etti

Politika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, suikasta uğrayan Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'ya taziye ziyaretinde bulundu.

Destici, ziyarette yaptığı konuşmada, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de çoğunluğunu çocukların ve kadınların oluşturduğu 40 binden fazla mazlum Müslüman'ın hayatını kaybettiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına işaret eden ve Heniyye suikastını kınayan Destici, başta Heniyye ve ailesine olmak üzere İsrail saldırılarında hayatını kaybeden şehitlere rahmet diledi, Filistin halkının zalimlere karşı muzaffer olması temennisinde bulundu.

Filistin davasının sadece Filistinlilerin değil bütün Müslümanların ve İslam dünyasının davası olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Maalesef bütün dünya bu yaşanan soykırımı seyretti ve seyretmeye de devam ediyor. Başta ABD olmak üzere Avrupa Birliği'nin ileri gelen ülkeleri seyretmekle de kalmadılar siyonist İsrail, sözde İsrail devletine en büyük yardımları da gerçekleştirdiler. Bu katliamların da ortağı oldular. Türkiye Cumhuriyeti devleti, Türk milleti, başından itibaren Cumhurbaşkanımızdan başlayarak, tüm yönetim kadrolarıyla ve milletiyle birlikte Filistin halkının ve Gazze'nin yanında durdular, bundan sonra da aynı kararlılıkla durmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımızın son günlerdeki açıklamaları da bunu çok net bir şekilde ortaya koymuştur."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine her zaman teşekkür ederiz"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da siyonistlerin projelerinin özellikle bu coğrafya için son derece tehlikeli olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz bir ve birlik olmamız lazım, bunların projelerine karşı Amerika ve İsrail'in desteğiyle bu bölgeyi ele geçirmek istiyorlar. Türkiye her zaman zalime 'Zalimsin' diyor, sizin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğine her zaman teşekkür ederiz." diye konuştu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye ziyaretinin, iki devletin ilişkilerini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini dile getiren Mustafa, "Sadece TBMM'ye değil, bütün dünyaya oradan seslenecektir. Her zaman size söz veriyoruz ki biz hep direneceğiz ve Kudüs'ü ve Filistin halkını, davamızı savunacağız. Ne kadar zor durumda yaşarsak yaşayalım, hiçbir şekilde davamızdan geri dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mustafa, iki ülke arasındaki sevginin ve kardeşliğin devamını temenni etti.