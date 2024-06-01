Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "İlk önceliğimiz teşkilat olacak, eksik teşkilatlarımızın tamamlanması olacak. Üye sayımızın bu yıl içinde 200 bini geçmesi öncelenecek ve ondan sonra da belediyelerimizle birlikte bunu yapacağız." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlenen MKYK toplantısı öncesi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'ni BBP'nin başarıyla tamamladığını aktaran Destici, gelecek seçimlerde daha büyük başarının sağlanacağına yürekten inandığını kaydetti.

Mustafa Destici, Türkiye'de iç siyasette bir yumuşama olduğunu, kendilerinin de siyasette yumuşamanın tarafında olduklarını söyledi.

Yeni açıklanacak başkanlık divanında yeni ekiplerle yola devam edileceğini belirten Destici, "İlk önceliğimiz teşkilat olacak, eksik teşkilatlarımızın tamamlanması olacak. Üye sayımızın bu yıl içinde 200 bini geçmesi öncelenecek ve ondan sonra da belediyelerimizle birlikte bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde vatandaşlara verdiği sözün arkasında olduklarını belirten Destici, kendilerine teslim edilen bölgelerde insanların daha mutlu, huzurlu ve müreffeh bir hayat yaşayacaklarını kaydetti.

Yeni eğitim müfredatına da değinen Destici,"Okulları donatarak, sınıflara akıllı tahta koyarak, her sınıfa bilgisayar koyarak ya da her öğrencinin eline iPad vererek, eğitim sorunu sadece bunlarla çözülemez. Bunlar önemlidir ama siz okullara bir değil iki de akıllı tahta koysanız eğer öğretmeninizi iyi yetiştiremiyorsanız ve hak ettiği itibarlı şartlarda çalıştıramıyorsanız maalesef eğitimde sınıfta kalırsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yapılanların öğretmeni daha iyi yetiştirmeye yönelik olduğunu vurgulayan Destici, bir öğretmen akademisinin kurulmasını önemsediklerini ifade etti.

Müfredat konusunda da kamuoyunda ön yargılar olduğuna işaret eden Destici, şöyle devam etti:

"Hala imam hatip okullarına ön yargılar var, liselerde okutulan Kuran-ı Kerim derslerine, sevgili Peygamberimizin hayatını konu alan derslere maalesef hala tepkiler var. Biz bunu anlamakta zorluk çekiyoruz, bir tarafta 'Ülkenin yüzde 99'u Müslüman' diyoruz ama diğer taraftan liselerin herhangi bir sınıfında 8'inde ya da 9'unda sürekli de değil, bir yıl haftada 2 saat okutulacak Kuran-ı Kerim dersinden rahatsız oluyoruz. Rahatsız olan siyasetçilerimiz, gazetecilerimiz var. Basın yayının başında bulunan arkadaşlarımız var. Bunlar artık bu hülyalarından vazgeçsinler. Burası Türk İslam memleketidir, burada liselerde, onlar istese de istemese de çocuklarımız, Kuran-ı Kerim'i de, Peygamberimizi de öğrenmelidir ve İslam'ın temel bilgilerini de öğrenmelidir, bunları öğrenerek, liselerden mezun olmalıdır. Biz, bu müfredatı bu yönüyle destekliyoruz."

BBP'nin büyütülüp, güçlendirileceğini belirten Destici, İYİ Parti'den istifa edip, BBP'ye katılan Türker Yörükçüoğlu ile Nizam-ı Alem Ocaklarında geçmişte birlikte görev yaptıklarını, kendisiyle istişarelerinin hiç kopmadığını ve Yörükçüoğlu'nun bugün de yuvasına döndüğünü ifade etti.

Yörükçüoğlu da açıklamasında, BBP'de bulunmaktan mutluluk ve şeref duyduğunu belirterek, "Genel Başkan'ımızın daveti üzerine, siyasi hayatta gözlerimizi açmış olduğumuz, millete hizmet yolunda yürüdüğümüz hayat serüvenimiz boyunca bu millete hizmet etmeye çalıştık, çabaladık, dertlendik, millet için mücadele ettik. Her daim aklımıza hep siyasi hayata ilk gözlerimizi açtığımız BBP ve Alperen Ocakları gelmiştir." diye konuştu.

Türk milliyetçilerinin, Türk milletine bağlı olduğu kadar Türk milletinin milli, manevi, değerlerine de bağlı olduğunu vurgulayan Yörükçüoğlu, BBP'nin bu değerleri taşıyan Türk milletinin yegane yuvası olduğunu kaydetti.

BBP'de Başkanlık Divanı'nın görev dağılımı belirlendi

Öte yandan Destici, basın toplantısında partisinin Başkanlık Divanı'nın görev dağılımını açıkladı.

Buna göre, BBP Başkanlık Divanı üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

"Ahmet Yelis (Genel Sekreter), Türker Yörükçüoğlu (Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Tevfik Eren (Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Yaşar Sayan (Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Bülent İspir (Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Fehmi Güney (İletişim, Medya ve Tanıtım İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Şafak Ertan Çomaklı (Eğitim, AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Sultan Selim Şimşek (İş Dünyası ve Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Ahmet Emin Serin (Dış İlişkiler ve Türk Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Alaattin Çakır (Yerel Yönetimler, Şehircilik ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Ekrem Alfatlı (Ekonomi ve Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Recep Tufan (Kadın, Aile, Engelliler ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Uğur Bulut (Kardeş ve Akraba Topluluklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Mehmet Zahid Ayan (Sağlık, Gençlik ve Spordan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Samet Bağcı (Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı), Durmuş Boztuğ (Doğal Afetler ve Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Nihat Gürbüz (İdari ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı) Kemal Üçüncü (Yan Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı)."