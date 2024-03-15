BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Irak\'ta terörle mücadele için anlaşmalar yapıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ta, PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi noktasında bir takım anlaşmalara varıldığını belirterek, "İnşallah Irak hükümeti de diğer komşu ülkelerimiz de bu anlaşmalara uygun hareket eder." dedi.
Kalkandere Belediye Başkanı ve partisinin adayı Kenan Yıldırım'la makamında görüşen Destici, daha sonra Merkez Mahallesi'ndeki esnafı ziyaret etti.
Destici, Türkiye'nin meselelerini yakından takip ettiklerini belirterek, doğruların yanında, yanlışların karşısında durduklarını vurguladı.
Her türlü teröre karşı Türkiye'nin 40 yıldır mücadele ettiğini dile getiren Destici, "Binlerce canımız gitti, şehidimiz var. Trilyonlarca dolar paramız gitti. O para teröre değil de yatırıma, istihdama harcansaydı bugün 3-4 Türkiye daha vardı. Bizim ülke olarak kamu, özel, tüzel iç dış borç toplamımız 500 milyar dolar, 40 yılda teröre harcadığımız para 2 trilyon dolar. Onun 4 katı parayı terörle mücadele için harcamışız. Bize bunu harcatmışlar. Neden; Türkiye zayıf, güçsüz kalsın, Türkiye ekonomisi düzelmesin, ayaklarının üzerinde duramasın ve tam bağımsız olarak hareket edemesin istediler." diye konuştu.
"Irak'ta çok önemli adımlar atıldı"
Destici, Türkiye-Irak arasında gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
"Irak'ta çok önemli adımlar atıldı. Dışişleri Bakanımızın başkanlığındaki, MİT Başkanımızın da içinde bulunduğu heyet Irak yetkilileri ile görüştü ve Irak'ta, PKK'nın, terörün ve terör örgütünün bitirilmesi noktasında bir takım anlaşmalara varıldı. İnşallah Irak hükümeti de diğer komşu ülkelerimiz de bu anlaşmalara uygun hareket eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kahraman ordusunun, güvenlik güçlerinin zaten PKK'yi bitirmeye kendi başına da gücü yeter. Yeter ki gölge etmesinler, yeter ki artık emperyalistler başta ABD ve İsrail olmak üzere PKK'nın, YPG'nin arkasında durmasınlar."
Cumhur İttifakı ile 2019 yerel seçimlerindeki gibi bu seçimde de büyükşehir belediyelerinin tamamında ittifak halinde olduklarını belirten Destici, diğer illerde ve ilçelerde birlikte girilen yerlerin yanı sıra her partinin kendi adayının bulunduğu yerler olduğunu sözlerine ekledi.
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