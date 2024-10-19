Bebek Ölümlerinde Artış Endişesi

Politika

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, "2022'den 2023'e bebek ölümlerinde, yenidoğan ölümlerinde yüzde 10'luk bir artış var. Sayın Bakan, neden ölüyor bu çocuklar? Bu çocukların ölüm sebebinin izahını yapman lazım. Bunlar kuvözlerde mi ölüyorlar, hastanelerde mi ölüyorlar?" dedi.

İYİ Parti'li Turhan Çömez, bebek ölümlerine ilişkin parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Çömez, 5 yaş altı çocuk ölümlerinde artış olduğunu belirterek, "İstatistiklere baktım; 5 yaş altı çocuk ölümleri, 2022'de binde 11,2'yken bu rakam 2023'te binde 14,5 olmuş. Türkiye'de 2022 yılında 5 yaş altında bin çocuktan 11,2'si hayatını kaybederken, 2023'te bu rakam 14,5 olmuş. Yüzde 30'luk bir artış var. 2022'den 2023'e çocukların ölümleriyle ilgili rakamlarda çok ciddi bir tırmanma var. Şimdi soruyorum Sayın Bakan'a; bakın başka bir ülkede olsa bu vahim tablo karşısında bir bakan utanır, sokağa çıkamaz, millete hesap verir ve siyaset sahnesinden çekilir. Senin ülkende çocuk ölümlerinde 1 yılda yüzde 30'luk bir artış var Sayın Bakan. Bunun bana bir izahını yap. Bu çocuklar, okulları temizlenmediği için hijyen bozukluğundan, tuvaletleri kirli olduğundan enfeksiyondan mı öldüler yoksa akşam yatağa aç girdikleri için açlıktan mı öldüler? Bunun hesabını millete vermesi lazım" dedi.

'İSTATİSTİKLER NET'

Çömez, "2022'de her 1000 bebekten 9,2'si hayatını kaybederken, 2023'te bu sayı 10'a çıkmış. Yüzde 10 civarında bir artış var. Şimdi soruyorum; yenidoğan bebek ölümlerinde 2022'ye göre neden bu kadar dramatik bir artış olmuş. Acaba, bu 'Yenidoğan Çetesi' gibi başka yerlerde çeteler var da hastanelerde, kuvözlerde bu çocuklar hayatını mı kaybediyor? İstatistiklerin hepsi burada. Bunları Sağlık Bakanlığı'ndan almadım. Çünkü istatistikleri saklıyorlar. TÜİK'ten çıkardım, istatistikler son derece net; 2022'den 2023'e bebek ölümlerinde, yenidoğan ölümlerinde yüzde 10'luk bir artış var. Sayın Bakan, neden ölüyor bu çocuklar? Bu çocukların ölüm sebebinin izahını yapman lazım. Bunlar kuvözlerde mi ölüyorlar, hastanelerde mi ölüyorlar? Çünkü daha beslenme problemleri yok. Anne sütü ile besleniyorlar" diye konuştu.

Kamuoyunda 'yenidoğan çetesi' olarak bilinen soruşturmanın bir vatandaşın şikayeti ile başlatıldığını aktaran Çömez, "Soruşturma Ankara'dan İstanbul'a bir izin olarak intikal ettiğinde, zamanın İstanbul İl Sağlık Müdürü, günümüzün Sağlık Bakanı, 'Bu konu araştırılsın' demiş. İşte tam burada korkunç bir vahamet başlıyor. Akılalmaz bir devlet yokluğu sendromu ortaya çıkıyor. Sen o ilin, İstanbul'un İl Sağlık Müdürüsün. Sana deniyor ki 'Bu hastanelerde çocuklar gereksiz bir yere kuvöze konuyor ve orada çocuklar ölüyor.' Uyuyamaz, sorumlu birisi. Bir bakan, bir müdür, bir yetkili, gece sabaha kadar gözüne uyku girmez. Kendi yavruna olsa uyuyabilecek misin? Gidip o hastaneleri gece yarısı basarsın, gönderirsin müfettişlerini. Tek tek bütün datalara, verilere, hastane kayıtlarına ulaşırsın ve dersin ki 'Burada korkunç bir skandal var.' Umurunda olmamış Sağlık Bakanı'nın, o zamanki sıfatıyla İl Sağlık Müdürü'nün. Kalkmış SGK'ya (Sosyal Güvenlik Kurumu) telefon etmiş, 'Bizim hastanelerde çocuklar ölüyormuş, lüzumsuz işlemler yapılıyormuş, haberin olsun.' SGK'nın da umurunda olmamış. Onlar da bir müfettiş gönderip, hastanelere inceleme yapmamışlar. Çete fütursuzca çocukları öldürürken, bu ülkenin istikbalini karartırken, milletin parasını da hortumlamaya devam etmiş" açıklamasında bulundu.