Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı
05.09.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı
Haber Videosu

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonucu tutuklanan başkanlardan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün gece yarısı verilen tahliye kararının ardından bu sabah saatlerinde Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden özgürlüğüne kavuştu.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile 12 tutuklu isim, İstanbul Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan duruşmanın üçüncü gününde dün gece yarısı tahliye edildi. Tahliye yazısı sabah 09.30 sıralarında cezaevine ulaşan Köseler, bir süre sonra özgürlüğüne kavuştu. 187 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Köseler, cezaevi önünde kendisini karşılayan yakınları, dostları ile tek tek kucaklaştı.

EVİ BASILARAK GÖZALTINA ALINMIŞTI

Köseler, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 27 Şubat'ta saat 04.00 sıralarında evi basılarak gözaltına alınmıştı. Başsavcılık, söz konusu soruşturma için 26 kişi hakkında hakkında değişik suçlamalarla iddianame hazırlamış, iddianamede, Köseler ve beraberindeki 25 kişi için 17 yıl 6 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenmişti.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı

CHP'Lİ ZEYBEK: ALAATTİN BAŞKANIMIZ DERHAL GÖREVİNE DÖNMELİ

Köseler'in tahliyesi üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de bir açıklama yaptı. "Hukuk keyfi işlemez. Öncelikle bunu hatırlatalım" sözleriyle açıklamasına başlayan Zeybek, "3 Mart'tan bu yana hukuksuzca özgürlüğü gasbedilen Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler tahliye edildi. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ancak birkez daha dikkat çekiyoruz... Evrensel hukuk kurallarına uyun ve adaletli olun. Alaattin başkanımız derhal görevine dönmeli, halkın iradesi yerine konmalıdır. Hak yerini bulana kadar mücadelemiz sürecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte, haksız ve hukuksuzca tutuklanan yol arkadaşlarımızı da geri alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, Politika, İstanbul, Marmara, Cezaevi, 3-sayfa, Yargı, Son Dakika

Son Dakika Politika Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Daha 17 yaşındaydı: Domuz avı sonu oldu Daha 17 yaşındaydı: Domuz avı sonu oldu
Çekiçlerle dükkana saldırdılar, sonra başlarına gelmeyen kalmadı Çekiçlerle dükkana saldırdılar, sonra başlarına gelmeyen kalmadı
Cami tuvaletinde bıçaklı kavga Hastanede yaşam savaşı veriyor Cami tuvaletinde bıçaklı kavga! Hastanede yaşam savaşı veriyor
Şampiyonlar Ligi için gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı Şampiyonlar Ligi için gittiği takımda hayatının şokunu yaşadı
Bacanakların “su gideri“ husumeti çifte cinayetle bitti Bacanakların "su gideri" husumeti çifte cinayetle bitti
Fenerbahçe evrakları yollamadı Ayrılık iptal oluyor Fenerbahçe evrakları yollamadı! Ayrılık iptal oluyor
Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu Diploması iptal edilen Aylin Ataay Saybaşılı emekli oldu
Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı’nı geçen ilk otizmli Türk sporcu olarak yeniden tarih yazdı Tuna Tunca, Cebelitarık Boğazı'nı geçen ilk otizmli Türk sporcu olarak yeniden tarih yazdı
Süper Lig devinden Sörloth bombası Süper Lig devinden Sörloth bombası

13:42
Arda Güler’in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
Arda Güler'in Gürcistan maçındaki hareketi olay oldu
13:14
Manchester United’dan Altay Bayındır’a büyük şok
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok
12:17
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
Vicdanları yaralayan görüntü: Babası yaşındaki kağıt toplayıcısını tekme tokat dövdü
12:03
İstanbul’da pazartesi günü okullar 10.00’da açılacak
İstanbul'da pazartesi günü okullar 10.00'da açılacak
11:57
Bakan Tekin: Kayıt parası talep edilemez, okul aile birlikleri gönüllü bağış alabilir
Bakan Tekin: Kayıt parası talep edilemez, okul aile birlikleri gönüllü bağış alabilir
11:55
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı
Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Sergen Yalçın 3 ismin kalemini kırdı
11:40
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
İki çocuğu da vahşice öldürülen anne mahkemede idam istedi
11:34
Maçı böyle kazanacaklarmış Devler Ligi’ndeki rakibinden Aslan için hain plan
Maçı böyle kazanacaklarmış! Devler Ligi'ndeki rakibinden Aslan için hain plan
11:19
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
390 şubeli Maydonoz Döner satışa çıkarıldı
11:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz
11:07
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu’nu tanımayacağız
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 13:55:13. #7.11#
SON DAKİKA: Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler 187 gün sonra cezaevinden çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.