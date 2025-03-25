Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Politika

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı ve seçim kanuna muhalefet edildiği iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye çağırıldı.

25.03.2025 11:24
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Kongresi'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen ve 2820 sayılı yasaya muhalefet suçuna ilişkin soruşturma kapsamında, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, ifadesi alınmak üzere çağrı kâğıdı ile ifadeye çağırılmıştır" denildi.

İNTERNETE DÜŞEN SES KAYDI ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Sosyal medyada, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bazı CHP'li belediye meclis üyeleri arasında CHP İstanbul İl Kongresi'nde delege pazarlığı konusunda geçtiği iddia edilen bir konuşmanın ses kaydı paylaşılmıştı.

GÜNEY: İFADELER ONURUMU RENCİDE EDEBİLECEK NİTELİKTEDİR

İnan Güney ses kaydı iddiasına ilişkin açıklama yapmıştı. Açıklamada, "İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir" ifadelerini kullanmıştı.

"SİYASETİ HANGİ İLKELERLE YAPTIĞI HERKESİN MALUMUDUR"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verilmişti; "Son günlerde bazı sosyal medya hesapları üzerinden şahsıma ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı dolaşıma sokulmuştur. Beyoğlu'muzun çözüm bekleyen pek çok sorunu ve komşularımızın yakıcı sıkıntıları varken, böylesine çirkin bir iftiraya cevap vermek zorunda kalmaktan üzüntü duyuyorum. 10 yıllardır siyasetin içinde yer almış, senelerce ilçe başkanlığı ve meclis üyeliği yapmış biri olarak, siyaseti hangi ilkeler ve yöntemler ile yaptığım dost- düşman herkesin malumudur.

"KAYITTA BANA AİT BİR SES YOKTUR"

İlgili kayıtta bana ait bir ses bulunmadığı gibi, böyle bir toplantıda da herhangi bir şekilde yer almadım. Buna rağmen, bir merkezden organize şekilde yapıldığı belli olan paylaşımlarda kullanılan ifadeler şahsımın onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek niteliktedir. Gerçek dışı ithamlarla oluşturulmaya çalışılan algı operasyonlarına karşı söz konusu sosyal medya kullanıcıları hakkında hakaret suçundan soruşturma başlatılması, şüphelilerin eylemlerine uyan TCK ve sair mevzuat gereğince cezalandırılmaları talebiyle suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum."

İNAN GÜNEY KİMDİR?

İnan Güney, 1977 yılında Beyoğlu Örnektepe'de dünyaya geldi. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra, Uludağ Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Yüksek Lisans çalışmalarını Marmara Üniversitesi'nde Yerel Yönetimler alanında sürdüren Güney, 'Türkiye'de Büyükşehir Yönetimi: İstanbul Örneğinde Siyasal Temsil, Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlıklı tez üzerinde çalıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı

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Son Dakika Politika Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifadeye çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Volkan:
    oldu olacak tüm chp belediye başkanlarını tutuklayın. siz de biz de rahat edelim. 41 9 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    MELİH GÖKÇEKİDE YARGILAMANIZ DİLEĞİ İLE. 36 7 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    yarışamadığı herkesin gözüne toprak atıp kaçıyor hırsız reco 25 12 Yanıtla
  • barış özcan:
    Lütfü Savaş ve üst düzey 3 chp li seçimlere itiraz ettiği için iç çekişme resmen başladı, İ.oğlu na muhalif kesimde sesini çıkarmaya başladı, süreci bekliyorlar, yeni adaylar yolda diye konuşuluyor. 15 13 Yanıtla
  • D Celik:
    akp belediyeleri güllük gülistanlik.Daha iyi yönetselerdi şimdi istanbilul akp olurdu .İstanbul'u betona boğan akp dir .Araplara peşkeş çeken de akp dir .yapmayın ülkeye çok zarar veriyorsunuz .millet zaten perişan 15 5 Yanıtla
  • Chen Medya :
    inan başkan adam gibi adamdır 14 1 Yanıtla
  • Chen Medya :
    inan başkan ile birlikte beyoglu tarihinin en iyi hizmetlerini aldı emekli evlerinden öğrenci beslenmelerine kadar pazar parasından spor salonlarına sayısız hizmetleri var halka vatandaşa hizmet etti 11 1 Yanıtla
  • Muzaffer Matlı:
    yavaş yavaş geliyoruz yavaş 6 4 Yanıtla
  • Abdullah Keskin:
    ekoo yu salmayinnn ama inan baskani rahat birakinn 0 0 Yanıtla
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