Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi? - Son Dakika
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Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?

28.05.2023 13:52

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turda oyunu Tuzla'da eşi ve torunu ile birlikte kullandı. Yıldırım'ın oyunu kullandıktan sonra kabinden 30 saniye geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması sınıfta kahkahaya neden oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turda oy kullanmak için eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Tuzla'da bulunan Emlak Konut Cemil Meriç İlkokul ve Ortaokulu'na geldi. Yıldırım, saat 12.00 sıralarında geldiği okulda, 1055 numaralı sandıkta görevlilere kimlik belgelerini ibraz ederek oyunu kullandı.

Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?

SINIFTA KAHKAHA TUFANI KOPTU

Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım da aynı sandıkta oyunu kullandı. Yıldırım oyunu torunu Erhan Yıldırım ile birlikte kullandı. Yıldırım oyunu kullandıktan sonra 30 saniye kabinden geç çıkan eşi Semiha Yıldırım'a "Ne oldu hanım karar veremedin mi?" diye sorması sınıfta kahkahaya neden oldu.

Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?

"CUMHURBAŞKANLIĞINDA BİRAZ EKSİĞİMİZ KALDI"

Oy kullandığı okulun bahçesinde açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "İlk seçimi 14 Mayıs günü yaptık. Meclisi ve milletvekillerini seçtik. Cumhur ittifakı olarak 323 milletvekili ile mecliste çoğunluğu sağladık. Ancak Cumhurbaşkanlığında biraz eksiğimiz kaldı. Bugün salt çoğunluk gerektiği için Cumhurbaşkanlığı tekrarlanıyor.

Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi?

"TÜRKİYE YÜZYILINA EMİN ADIMLARLA GİRMİŞ OLACAĞIZ"

Memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olsun. Türkiye'nin ihtiyacı olan güvendir, istikrardır, tecrübedir inşallah bu seçim sonucu Türkiye yüzyılına emin adımlarla, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile beraber millet olarak girmiş olacağız. Seçimlerin Ülkemize, milletimize, insanlığa hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (3)
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Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi? Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi? Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı Yer yine Şanlıurfa! Toplu oy kullanımını engellemeye giden avukatlar okula sokulmadı

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Son Dakika Politika Binali Yıldırım'ın eşine yönelik sözleri salonda kahkaha tufanı kopardı: Ne oldu hanım karar veremedin mi? - Son Dakika


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