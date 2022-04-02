"Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık - Son Dakika
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"Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık

02.04.2022 20:01

Katıldığı bir konferansta "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik" diyen Ethem Sancak'ın AK Parti'den ihraç istemiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmesiyle ilgili CHP'den açıklama yapıldı. Konu hakkında "Bütün Türkiye de görüyordu zaten ne olup bittiğini" diyen Parti Sözcüsü Öztrak, "AK Parti'nin ne olduğu ortaya çıkınca da kurucularını da disiplin kuruluna verdiler. Yani o da istifa etti. Bugün her şey Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşiyor. Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık" dedi.

İş insanı ve AK Parti üyesi Ethem Sancak, Marmara Üniversitesi'nde katıldığı bir konferansta "Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik. Taç giyen baş akıllanır. One minute olayında rest çektik. Batının pranga sistemine kafa tutmaya başladık. Bunu devirebilmek için en son içimize sızdırdıkları FETÖ, 15 Temmuz darbesini yaptı. Biz milletimizin desteğiyle bunları yendik" ifadelerini kullanmış ve partisinin büyük tepkisini çekmişti.

"BEN TAYYİP ERDOĞAN'IN NEFERİYİM"

Bu gelişme sonrası AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu, tedbirli olarak kesin ihraç istemiyle Ethem Sancak'ı İl Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sancak ise "Bu konuda benim bir hamlem olmayacak. Canları sağ olsun. Benim partizanlık, particilik gibi bir derdim yok. Ben Tayyip Erdoğan'ın neferiyim." dedi. Sancak'ın karar sonrası istifa dilekçesini sunduğu da iddia edildi.

AK Parti'den kesin ihracı istenen Ethem Sancak hakkında CHP'den yorum: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık

"HER ŞEY ASLINDA MİLLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE MEYDANA GELDİ"

Konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösteriyor. Ethem Sancak, çıktı dedi ki 'AK Parti'yi iktidara ABD getirdi' dedi. Ondan sonra soruşturmalar başladı. Halbuki kurucusu… Biliyor herhalde ne olup bittiğini. Bütün Türkiye de görüyordu zaten, ne olup bittiğini. Hatırlarsanız Tayyip Erdoğan daha parti genel başkanıyken Beyaz Saray'da kabul edildi. Sonra arkasından çıktı dedi ki 'Ben Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanıyım.' Her şey aslında milletin gözü önünde meydana geldi" dedi.

AK Parti'den kesin ihracı istenen Ethem Sancak hakkında CHP'den yorum: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık

"KİMİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIDIĞI GAYET AÇIK

Açıklamalarının devamında Öztrak, "Şimdi tutmuşlar herkesi başka ülkelerle iş birliği yapmakla, başka elçiliklerden icazet almakla suçlayan AK Parti'nin ne olduğu ortaya çıkınca da kurucularını da disiplin kuruluna verdiler. Yani o da istifa etti. Ama bugün artık her şey Türkiye'nin gözü önünde gerçekleşiyor. Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık, net ortada"

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DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi! Ethem Sancak'ın istifasını verdiği iddia edildi!

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Son Dakika Politika 'Biz Amerika'nın desteğiyle iktidara geldik' diyen AK Partili Ethem Sancak hakkında CHP'den açıklama geldi: Kimin değirmenine su taşıdığı gayet açık - Son Dakika


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