Böcek\'in Sağlığı Tehlikede

13.08.2025 14:19
Ali Mahir Başarır, tutuklu belediye başkanı Böcek'in sağlık durumu ve adalet sistemini eleştirdi.

ANTALYA'da 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklu olan Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret eden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bugün 14 tane ilaç alıyor. 3 kez hastaneye gitti. Ağır antibiyotik tedavisi uygulamak durumundalar. Maalesef ki 14 ilaç kullandığı için bunu alamıyor. Ama buna rağmen hala tahliye kararı verilmiyor. Sayın Muhittin Böcek Covid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için her an bir nefes sıkıntısı geçirip, Allah korusun ama yaşamını yitirebilir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Muhittin Böcek'i, Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Başarır, ardından 'rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan, Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden geçici uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara'ya ziyarette bulundu. Başarır'a, CHP Antalya milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir ve CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı da eşlik etti.

'ZAYIF VE GÜÇSÜZ OLAN ŞEY ADALET'

Cezaevi çıkışında açıklamada bulunan Ali Mahir Başarır, "Öncelikle şunu söyleyeyim, Sayın Muhittin Böcek gayet iyi, gayet güçlü. Zayıf olan ve güçsüz olan şey adalet. Üzülerek söylüyorum ki haksız, hukuksuz, hukukun üstünlüğünün, ilkelerinin hepsinin ihlal ettiği bir yargılama sürecini Antalya'da da yaşıyoruz. Değerli arkadaşlar, Sayın başkanın hiçbir şekilde dahli olmadığı bir olayla ilgili maalesef ki Antalya Adliyesi bir süreç yürütüyor. Söz konusu, oğlunun satın almış olduğu bir daire" dedi.

Böcek'in 14 tane ilaç kullandığını belirten Başarır, "108 gündür, 108 gün tedavi gören, entübe edilen, yaklaşık 1 ay ciğeri dışarıda yaşayan bir belediye başkanı. Bugün 14 tane ilaç alıyor. 3 kez hastaneye gitti. Ağır bir antibiyotik tedavisi uygulamak durumundalar. Maalesef ki 14 ilaç kullandığı için bunu alamıyor. Ama buna rağmen hala tahliye kararı verilmiyor. Sayın Muhittin Böcek Covid sürecinde ağır bir rahatsızlık geçirdiği için bugün her an nefes sıkıntısı geçirip, Allah korusun ama yaşamını yitirebilir. Ortada somut delil yok. Kendisinin dahli yok. Bir rapor yok. MASAK engellemesi yok. İhalelerle ilgili bir müfettiş tespiti yok. Ama Antalya'nın 27 yıldır görev verdiği belediye başkanımız burada. Olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. Bu rezalete bir an önce son verilmeli" diye konuştu.

'NİYAZİ NEFİ KARA'NIN EMEKLİ MAAŞI VERİLMİYOR'

Manavgat'taki soruşturma kapsamında tutuklu Niyazi Nefi Kara'yı da ziyaret ettiğini belirten Başarır, şunları söyledi:

"Orada da ilginç bir durumla karşı karşıyayız. O da biliyorsunuz daha önce milletvekilliği yaptı. Milletvekilliğinden emekli. Onun da maaşını vermiyorlar. Niye vermiyorlar merak ediyorum. Hukukta böyle bir şey yok. Bir insanın emekli maaşı verilmez mi? Ailesi şu anda geçim sıkıntısı çekiyor, yolsuzlukla suçluyorlar. O da gayet iyi. Doğrular ortaya çıkacak ama hiç kimse bu durumu hak etmiyor."

Kaynak: DHA

