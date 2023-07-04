CHP'nin "Ateş olsa cürmü kadar yer yakar" restine Tanju Özcan'dan cevap: Büyük panik içerisindeler - Son Dakika
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CHP'nin "Ateş olsa cürmü kadar yer yakar" restine Tanju Özcan'dan cevap: Büyük panik içerisindeler

04.07.2023 12:15

CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, parti sözcüsü Faik Öztrak'ın kendisine yönelik "Ateş olsa cürmü kadar yer yakar" sözlerine yanıt verdi. Özcan, "Koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar" dedi.

Bolu'dan CHP Genel merkezine 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yürüyüşüne devam ederken 30 kilometreyi geride bıraktı. Mola verdiği sırada, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerine yanıt veren Özcan, "Dün parti sözcüsünün açıklamaları da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.

İLK GÜN 24 KİLOMETRE YÜRÜDÜ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ikinci kez CHP'den 'kesin ihraç' talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Bolu'dan Ankara'ya dün öğle saatlerinde 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlattı. Anıtpark'tan yüzlerce kişi tarafından uğurlanan Özcan, ilk gün 24 kilometre yürüdü.

CHP'nin 'Ateş olsa cürmü kadar yer yakar' restine Tanju Özcan'dan yanıt: Büyük panik içerisindeler

YANINDA YAKLAŞIK 40 KİŞİ VAR

Geceyi Tekke köyü mevkiinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti. Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı. Özcan'a yürüyüşü sırasında eşi Meral Özcan ve Belediye Başkan yardımcısı olan kuzeni Sedat Gülener de eşlik etti. Polis ekipleri de yol güzergahı üzerinde güvenlik önlemi aldı.

CHP'nin 'Ateş olsa cürmü kadar yer yakar' restine Tanju Özcan'dan yanıt: Büyük panik içerisindeler

"GENEL MERKEZ YÖNETİMİ PANİK İÇERİSİNDE"

Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamaları da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.

FAİK ÖZTRAK NE DEDİ?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak dün yaptığı açıklamada, Tanju Özcan'ın 'Değişim ve Adalet' çağrısıyla yürümesine ilişkin, "Belediye başkanları, kendi il ve ilçelerinin sorunları çözmeli. Tanju Özcan vereceği hizmetlerde, 'Hükümet engel çıkardı' diye yürüseydi; başımızın üstünde yeri vardı. İddiaları, akıl işi değildir. Bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Harun Akdeniz: adam nasılsa kovulmaya kovulacağım bari adam gibi bir hareket yapayım demiş. bu adam ne olursa olsun kovulacaktı. belliydi. ama bunlarda ki kafa bulaşık süngerinde yok. sanırsın dünya da tek bu adam var bay kemal bir türlü baya bay olamıyor. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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CHP'li Öztrak: Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün CHP'li Öztrak: Tanju Bey, yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün

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Son Dakika Politika CHP'nin 'Ateş olsa cürmü kadar yer yakar' restine Tanju Özcan'dan cevap: Büyük panik içerisindeler - Son Dakika


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