Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 2 belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.

BOLU'DA "İRTİKAP" SORUŞTURMASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCILIKTAN TANJU ÖZCAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 13 kişi adliyeye sevk edildi. Tanju Özcan ve iki belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.