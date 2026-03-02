Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi - Son Dakika
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
02.03.2026 17:17  Güncelleme: 17:24
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için tutuklama talebi
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "irtikap" suçlamasıyla 3 gün önce gözaltına alınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 2 belediye başkan yardımcısı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 2 belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.

BOLU'DA "İRTİKAP" SORUŞTURMASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında operasyon başlatıldı.

TANJU ÖZCAN DAHİL 13 KİŞİ GÖZALTINDA

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 28 Şubat sabahında 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Savcılık talimatıyla gerçekleştirilen operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alına isimler arasında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali İşler Müdürü Naim Ayhan, Bolsev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin, Belediye Meclis Üyesi Buse Özkan, Belediye Meclis Üyesi Cahit Görüş, İmar Müdürü Sinan Pekcan, İmar çalışanı Yasin Bargaç, İtfaiye Müdürü (eski İnsan Kaynakları Müdürü) Mehmet Ağan, Zabıta eski müdürü Hakan Yılmaz, Yazı İşleri eski müdürü Tahsin Arslan, eski Belediye Meclis Üyesi ve eski Bolu Bel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Temel yer aldı. Bolu İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 2 gün süren ifade işlemleri tamamlandı. 13 kişi sabahın erken saatlerinde yapılan sağlık kontrollerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri tarafından adliye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SAVCILIKTAN TANJU ÖZCAN İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 13 kişi adliyeye sevk edildi. Tanju Özcan ve iki belediye başkan yardımcısı için tutuklama talep edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • 1967Ramo 1967Ramo:
    silkelemeye devam 63 64 Yanıtla
    1967Ramo 1967Ramo:
    La dayı adamı durup dururken silkelelermi var bir şey demekki 17 17
    Yunus Durak Yunus Durak:
    O kadar korkarsınız, o kadar art niyetlisiniz ki, isminizi bile gizliyorsunuz, 16 6
    Ferudun Ozmen Ferudun Ozmen:
    Bu dünyada takıldınız birinin peşine hiiiç düşünmeyin öteki tarafı bakalım o tarafta kurtaracakmı sizleri peşinden koştuğunuz. 4 6
    Atalay k Atalay k:
    Ramo bu kadar terane dönüyor ama hep chplileri mi buluyorlar. Soruşturma Açılması gereken yüzlerce var nedense diğerlerine açılmıyor. Gizlemek ört bas etmektir 6 4
    mustafa sagdic mustafa sagdic:
    seçimle kaybettiler bu şekilde alıyorlar. bu adama gelene kadar Melih Gökçek için binlerce şikayet var. neden kimse bişe diyemiyor 0 0
  • Murat Çevre Murat Çevre:
    Biraz sonra özgür özel çıkıp halkı sokağa çağırır veya hiç sucu yok hepsi uydurma der 48 64 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Adamın zikinin kılı bile sizden daha temizdir daha vatansever dir 40 19
    trgyky1978 trgyky1978:
    aynen 17 25
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    ökkeş gözünle gördünmü:) 1 2
    Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Hiçbir suçunun olmadığını herkes biliyor.. Suçun neviini bir okuyun, iyi niyetli davranışları bile soruşturmaya elverişlidir.. 2 0
  • Murat Avci Murat Avci:
    hukuk adil olmalı.. 70 1 Yanıtla
  • Metin Yoldas Metin Yoldas:
    chp...daha neler çıkacak 10 40 Yanıtla
  • Hasan Yıldız Hasan Yıldız:
    yargının bağımsızlığına inanan var mı?? 16 4 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.