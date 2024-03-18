Bolu Güney Çevre Yolu Hizmete Alındı

Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesi ve trafik sorununun çözümü amacıyla inşa edilen Güney Çevre Yolu törenle hizmete alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, yolun açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul ve Ankara arasında önemli geçiş noktası olması bakımından ciddi transit trafik yükü taşıyan Bolu'da, hızla gelişen sosyo-ekonomik yapıya bağlı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ulaşım ihtiyacını karşılayacak yatırımların büyük önem taşıdığını belirtti.
Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Bolu'nun ulaşım ve altyapısı için 54 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini aktaran Boyraz, Bolu'yu, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Sakarya, Düzce, Karabük, Çankırı ve Zonguldak olmak üzere tüm komşularına bölünmüş yollarla bağladıklarını anlattı.
Boyraz, 192 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptıklarını ve Bolu Dağı Tüneli başta olmak üzere önemli kara yolu projelerini hayata geçirdiklerine değinerek, "Olası heyelana karşı Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametinde 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Böylece olası heyelanın ulaşımı etkilemesinin önüne geçtik. İnşallah, bundan sonra olası yoğun yağış döneminde Bolu Dağı geçişi bu kesimde trafik kesintisi görmeyeceğiz." diye konuştu.
Bolu'da 7 milyar 641 milyon proje bedeliyle 14 kara yolu projesinin devam ettiğini bildiren Boyraz, şehir merkezindeki trafiği düzenlenmek için 30 metrelik 1 köprü ve 2 hemzemin kavşakla, 2,9 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında inşa ettikleri Bolu Güney Çevre Yolu'nun en önemli projelerden biri olduğunu ifade etti.
Boyraz, Göynük ve Mudurnu ile bölgedeki yerleşimler arasında kent merkezine uğramaksızın doğrudan ulaşım imkanı sağlayarak 15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini 2 dakikaya düşürdüklerine işaret ederek, "Böylece zamandan 167 milyon lira, akaryakıttan 38 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 205 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 2 bin 748 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız. Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki şehirlerimiz, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin." şeklinde konuştu.
"Vatandaşlarımız kendine efendi olacak kişileri değil, milletine hizmetkar olanı seçmeli"
Konuşmasında yerel seçimlere az bir süre kaldığını da anımsatan Boyraz, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin demokrasi şöleni olacağını dile getirdi.
Boyraz, vatandaşların kendine en yakın ve başarılı gördükleri yöneticileri seçeceğinden bahsederek, "Yapacağımız seçim, yürüdüğümüz kaldırımdan içtiğimiz suya, kent içi trafiğinden toplu ulaşım olanaklarına, sosyal yardımlardan kültürel etkinliklere günlük yaşamımızı etkileyecek, belirleyecek. Bu nedenle vatandaşlarımız kendine efendi olacak kişileri değil, hizmet siyasetini özümsemiş, milletine hizmetkar olanı seçmeli." dedi.
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol'un daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir Bolu için önemli ve güzel projelerinin bulunduğunu anlatan Boyraz, Demirkol'un, seçilmesi halinde Bolu'yu, gençliğin, teknolojinin, turizmin, eğitimin, sağlığın, yeşil çevrenin, ulaşımın, kültürün, tarihin, üretimin ve bilimin merkezi haline getirmek için canla başla çalışacağını vurguladı.
AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, kalkınma ve gelişim için işin temelini ilgilendiren ulaştırma alanındaki yatırımların Türkiye'nin önünü açtığını söyledi.
Karayolları camiasının geleceğe daha heyecanlı, güvenli, hızlı ve iyi erişim noktasında Türkiye'ye büyük eserler kazandırdığına dikkati çeken Coşkunyürek, "Bizler, Türkiye'de bu değişim ve dönüşüm yapılırken Bolu'muzda da büyük değişime dönüşüme hep vesile olduk, ciddi mesafe aldık. Başta ilçe yollarımız olmak üzere birçok çalışmayı belli noktaya getirdik. İnşallah yarım kalan veya çok az bir kısmı tamamlandığı zaman hizmete girecek bir iki yolumuz var. Onlar da bittiğinde bütün ilçe yollarımız konforlu, standardı yüksek, güvenilir hale gelmiş olacak." ifadesini kullandı.
Açılış törenine, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, protokol üyeleri ve karayolları çalışanları katıldı.
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