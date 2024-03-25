Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana\'da DEM Parti lehine çekiliyor

24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti.
Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada, "Adaylarımıza ve Adana'daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana'da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana'da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı yaratmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana'da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan'da Ceyhan'da Yüreğir'de Çukurova'da ve Büyükşehir'de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar" dedi.
DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz ise "Saygısızlık yapıyorlar bizlere. Beş yıl önce iktidara taşıdıklarımız da saygısızlık yapıyorlar. Bizim oylarımızla kendilerine sırça kuleler yapanlar, bu halkın iradesine hürmetsizlikler yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki biz ittifakın adayıyız. Buradan soruyorum siz Alevilerle ittifak yaptınız mı? Yapmadınız. Kadınlarla yaptınız mı? Yapmadınız. Mıhelmilerle (Etnik grup) yaptınız mı? Yapmadınız. Peki Kürtlerle yaptınız mı? Yapmadınız. O zaman siz rantın, yalanın, talanın ittifakını yaptınız. Yalan söylemekten vazgeçin vazgeçin. Saygılı olun haddinizi bilin" İfadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde ASAL Araştırma tarafından tarafından yapılan Adana anketine göre; kentte kıran kırana bir yarış var. Anketten Zeydan Karalar yüzde 40.3 ile birinci çıkarken AK Partili Fatih Mehmet Kocaispir ise 39.2'lik oranla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti bayrağı altında Adana Büyükşehir Belediyesi yarışlarına dahil olan Ayyüce Türkeş Taş'ın yüzde 7.6'lık kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz ise oyların yüzde 4,6'sını alabildi.
Son Dakika › Politika › Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor - Son Dakika
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