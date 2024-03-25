Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor - Son Dakika
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Politika

Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor

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DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının kendileri lehine adaylıktan çekileceğini öne sürdü. CHP cephesinden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

25.03.2024 12:46  Güncelleme: 13:28
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24 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Nevruz Bayramı etkinliğinde konuşma yapan DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar ve dört ilçe adayının seçime sayılı günler kala kendileri lehine adaylıktan çekileceklerini iddia etti.

"DEM PARTİ LEHİNE ÇEKİLECEĞİNİ DUYDUK"

Milletvekili Ali Bozan yaptığı konuşmada, "Adaylarımıza ve Adana'daki DEM partililere bir kulis bilgisi vermek istiyorum. Aynı zamanda bir müjde vermek istiyorum. Biliyorsunuz Adana'da bizim herhangi bir ittifakımız yok. Adana'da herhangi bir kent uzlaşımız yok. Tam da bu nedenle birileri algı yaratmaya çalışıyor. Yalnız aldığımız kulis bilgilerine göre önümüzdeki günlerde Adana'da bizim aslında ittifak yaptığımızı iddia eden siyasi partilerin Seyhan'da Ceyhan'da Yüreğir'de Çukurova'da ve Büyükşehir'de DEM parti lehine seçimlerden çekileceğini duyduk. Birkaç gün içerisinde bunun açıklamasını yapacaklar. Çünkü kendileri yaptıkları anketlerde sonuçları görüyorlar, kaybettiklerini biliyorlar" dedi.

"RANTIN VE TALANIN İTTİFAKINI YAPTINIZ"

DEM Parti Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahfuz Güleryüz ise "Saygısızlık yapıyorlar bizlere. Beş yıl önce iktidara taşıdıklarımız da saygısızlık yapıyorlar. Bizim oylarımızla kendilerine sırça kuleler yapanlar, bu halkın iradesine hürmetsizlikler yapıyorlar. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Diyorlar ki biz ittifakın adayıyız. Buradan soruyorum siz Alevilerle ittifak yaptınız mı? Yapmadınız. Kadınlarla yaptınız mı? Yapmadınız. Mıhelmilerle (Etnik grup) yaptınız mı? Yapmadınız. Peki Kürtlerle yaptınız mı? Yapmadınız. O zaman siz rantın, yalanın, talanın ittifakını yaptınız. Yalan söylemekten vazgeçin vazgeçin. Saygılı olun haddinizi bilin" İfadelerini kullandı.

ANKETTE KIRAN KIRANA BİR YARIŞ VAR

Geçtiğimiz günlerde ASAL Araştırma tarafından tarafından yapılan Adana anketine göre; kentte kıran kırana bir yarış var. Anketten Zeydan Karalar yüzde 40.3 ile birinci çıkarken AK Partili Fatih Mehmet Kocaispir ise 39.2'lik oranla ikinci sırada yer aldı. İYİ Parti bayrağı altında Adana Büyükşehir Belediyesi yarışlarına dahil olan Ayyüce Türkeş Taş'ın yüzde 7.6'lık kesimin desteğini aldığı araştırmada DEM Parti'nin adayı Mahfuz Güleryüz ise oyların yüzde 4,6'sını alabildi.

Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana\'da DEM Parti lehine çekiliyor

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Son Dakika Politika Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor - Son Dakika

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