Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP\'nin mitingine kahve gönderdi iddiası
14.01.2026 21:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzun süre CHP'nin boykot listesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda bu listeden çıkarılan ünlü kahve zinciri Espressolab'in, partinin İstanbul Beşiktaş'ta düzenlediği mitinge katılan vatandaşlara üzerinde "Özgür Özel" yazılı yüzlerce kahve dağıttığı iddia edildi.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla düzenlediği mitinglerinin bu haftaki adresi İstanbul'un Beşiktaş ilçesi oldu.

"ESPRESSOLAB KAHVE GÖNDERDİ" İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Barbaros Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslenirken, mitinge Özel'in açıklamalarından çok ortaya atılan dikkat çekici bir iddia damga vurdu. İddiaya göre, uzun süre CHP'nin boykot listesinde yer alan ve geçtiğimiz aylarda bu listeden çıkarılan ünlü kahve zinciri Espressolab, mitinge katılan vatandaşlara üzerinde "Özgür Özel" yazılı yüzlerce kahve gönderdi. Sosyal medyada, firma tarafından dağıtıldığı öne sürülen kahvelere ilişkin çok sayıda kullanıcı tarafından yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Öte yandan, Espressolab tarafından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasıyla başlayan ve tutuklanıp görevinden uzaklaştırılmasıyla devam eden süreçte Saraçhane'deki İBB binası önünde toplanan kalabalığa seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir boykot listesi açıklamış ve listede ünlü kahve zinciri Espressolab'e de yer vermişti.

Özel, 24 Mart'ta yaptığı konuşmada "Kahvenin her türlüsünü severim. Türk kahvesi, filtre kahve hepsini severim. Hangisini içerseniz için ama bunu sakın Espressolab'ten içmeyin! Kampüste Espressolab'e uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Merkez medyanın yöneticileri bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab'e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası

Özel, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada ise Espressolab'i boykot listesinden çıkardıklarını ve yapılan görüşmeler sonucunda markanın üniversite şubelerinden elde ettiği kazancı insani yardım amaçlı kurulan 19 Mart Fonu'na aktaracağını duyurmuştu.

İstanbul Beşiktaş, Özgür Özel, Politika, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Serkan Polat Serkan Polat:
    gitmiyoruz simdide biz 63 3 Yanıtla
    murat tpts murat tpts:
    sen makarna al da, gerisi önemli değil ?? 20 74
    BirNeFesSiir null BirNeFesSiir null:
    gel bende sana yaprakımııı vereyim ? 6 6
  • Ali Levent Ali Levent :
    Aaa. Espressolab boykottan çıkmış mı? Hemen Starbucks'ı bırakıp buna gideceğim artık. Kahvesi daha iyi. 16 27 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    KOŞ ALİ SAMAN DA BOYKOTTAN ÇIKMIŞ MEEE:)))) 18 2
  • Elisa21 Elisa21:
    İÇİNDE Kİ RAKI DIR..... 18 9 Yanıtla
  • Oğuz Oğuz:
    Bende içtim tam bi kahve 6 17 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    Helal olsun özgüle makarna vermiyor milletin beyni çalışsın diye zihinleri açılsın diye kahve ısmarlamış ?????? 7 15 Yanıtla
    Hidir Akbaba Hidir Akbaba:
    hee kent lokantalarını da o yüzden açtılar zaten. bol bol at eti yedirip yanında yeşillik veriyorlar. eee möööö 3 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran’da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız Trump: İran'da göstericiler asılmaya başlarsa çok sert önlemler alırız
Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok Grönlandlı Bakan Nathanielsen: Amerikalı olmaya hiç niyetimiz yok
Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPGSDG saflarında Suriye: Aranan suçlular ve eski rejim unsurları terör örgütü YPG/SDG saflarında
Körfez ülkelerinden İran hamlesi Trump’ı açık açık uyardılar Körfez ülkelerinden İran hamlesi! Trump'ı açık açık uyardılar
ABD’li komutandan Halep mesajı Tarafını açıkça ilan etti ABD'li komutandan Halep mesajı! Tarafını açıkça ilan etti
Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun Alkollü sürücü polise dakikalarca dil döktü: Ben polis olacak adamım, boyum da uzun
İran’daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550’ye yükseldi İran'daki protestolarda ölenlerin sayısı 2 bin 550'ye yükseldi
Trump’a soğuk duş Kendisine “Pedofili koruyucusu“ diyen işçiye verdiği yanıta bakın Trump'a soğuk duş! Kendisine "Pedofili koruyucusu" diyen işçiye verdiği yanıta bakın
İnşaat vinci trenin üzerine devrildi 22 kişi öldü, onlarca yaralı var İnşaat vinci trenin üzerine devrildi! 22 kişi öldü, onlarca yaralı var

23:41
Tedesco’dan Kante sorusuna bomba cevap
Tedesco'dan Kante sorusuna bomba cevap
23:12
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı
22:52
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe’ye geliyor
Maç sonunda isim vererek açıkladılar: Fenerbahçe'ye geliyor
22:29
31 şut, 3 direk, tek gol Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı’yı Talisca ile devirdi
31 şut, 3 direk, tek gol! Fenerbahçe, Beyoğlu Yeni Çarşı'yı Talisca ile devirdi
22:13
Danimarka Dışişleri Bakanı’ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu’nda yeni bir güvenlik durumu var
Danimarka Dışişleri Bakanı'ndan Grönland açıklaması: Kuzey Kutbu'nda yeni bir güvenlik durumu var
21:25
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, “Telefonunuzdaki en ünlü kim“ sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
Yasak aşk iddiasında adı geçen voleybolcu, "Telefonunuzdaki en ünlü kim?" sorusuna İmamoğlu yanıtını vermiş
21:02
Fenerbahçe’ye Musaba’dan kötü haber
Fenerbahçe'ye Musaba'dan kötü haber
20:48
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 15 şüphelinin testi pozitif çıktı
20:09
Ümit Karan’a havalimanında gözaltı
Ümit Karan'a havalimanında gözaltı
19:28
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Bombalı kargonun altından alacak-verecek meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 01:36:00. #7.11#
SON DAKİKA: Boykot listesinden çıkarılan Espressolab, CHP'nin mitingine kahve gönderdi iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.