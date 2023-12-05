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Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu - Son Dakika

Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa eden Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı olduğunu açıkladı. Gökçe, İzmir'e hizmet etmek ve lider kent yapmak istediğini belirtti.

05.12.2023 - 13:21,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Buğra Gökçe, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adaylığını açıkladı. Gökçe, "Şimdi yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hedefimiz Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde partimizin iktidar çabasına katkı sunmak. Bu güzel şehre İzmir'den hizmet etmek, İzmir'i lider kent yapmak" dedi.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığına, büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları başladı. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlenen şehir plancısı ve akademisyen Dr. Buğra Gökçe, büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı için Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığında başvurusunu açıkladı. 1 Aralık'ta İBB'deki görevinden istifa eden Gökçe, daha önce uzun yıllar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığında teşkilat üyeleri ve yakınları ile bir araya gelen 49 yaşındaki şehir plancısı ve akademisyen Dr. Buğra Gökçe, "Bugün burada Türkiye'de ilk defa akademik kariyer sahibi bir şehir plancısı bir büyükşehire adaylığını açıklıyor. Kınık'ın Soma'ya komşu dağ köyünden, Kiraz'ın Nazilli'ye komşu dağ köyüne kadar bu şehrin her yerine gittim. Adım atmadığım ilçe, hizmet etmek için sokaklarında gezmediğim mahalle kalmadı. Çünkü ben bu şehre sevdalıyım. Bu güzel kentin insanları benim ailem. Ben sizlere bağlıyım. Yüzyılın değişimi ve halkın iktidarına öncülük etmek İzmir'e yakışır. Değişim ve halkın iktidarını kurmak da İzmirlilerin bize verdiği görevdir. Biz sizin verdiğiniz bu göreve talibiz. Biz yüzyılın değişimini diyoruz, halkın iktidarını kurmak, demokrasiyi ve adaleti bu güzel ülkeye geri getirmek için söz veriyoruz: İzmir örnek olacak, İzmir'in gücü yüzyılın değişimine güç verecek, katkı sunacak. Kepçeyle, baretle, ter akıtarak kentin hangi sorunu varsa en iyi çözümlerle o sorunu ortadan kaldıracağız" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için CHP'den aday adayı oldu - Son Dakika
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