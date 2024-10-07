Bülent Arınç Belek Üniversitesi'nde Dış Politika Eğitimi Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bülent Arınç Belek Üniversitesi'nde Dış Politika Eğitimi Verdi

Eski TBMM Başkanı Arınç, Belek Üniversitesi'nin açılışında dış politikanın önemini vurguladı.

07.10.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Antalya Belek Üniversitesinin 2024-2025 akademik yıl açılış törenine katıldı.

"Dış politikada Türkiye'nin hedefleri" başlıklı açılış dersini veren Arınç, Belek Üniversitesi'nin Türkiye'nin en genç üniversitelerinden olduğunu, 2 bin öğrencisiyle butik bir üniversite özelliğini taşıdığını söyledi.

Meclis başkanlığına seçildiği dönemde parlamenter diplomasiyi yerine getirmeye çalıştığını anlatan Arınç, "İktidara geldiğimizde hedefi Avrupa Birliği seçmiştik. Avrupa Birliği'ne tam üyelik hedefimize giderken parlamenter diplomasinin ne kadar önemli bir araç olduğunu gördük. Parlamenter diplomasi ile birçok ülkenin bize bakış açılarını değiştirdik." diye konuştu.

Arınç, Meclis başkanlığı ve sonraki görevleri süresince, daha önce Türkiye'nin haritada yerini göstermekte zorlanan birçok cumhurbaşkanı ve parlamento başkanının Türkiye'yi ziyaret ettiğini kaydetti.

Diplomasinin diliyle birçok sorunun çözülebildiğine işaret eden Arınç, "Diplomasinin nezaket diliyle sorunları barışçıl yöntemlerle çözmek mümkün. İç ve dış politikada diplomasinin nezaketli diline sahip olmamız gerekiyor. Dış politikadaki hedefimiz Türkiye'nin çıkarıdır. Kırmızı çizgilerden, kesin kabullerden uzak 'Nasıl uzlaşabiliriz, çıkarlarımız nasıl örtüşebilir' gibi konular üzerinde çaba göstermek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arınç Türkiye'nin, derin tarihi köklere sahip bir ülke olduğu için Afrika başta olmak üzere birçok coğrafyada görev ve sorumlulukları bulunduğunu anlattı.

Akademik yıl açılışına Antalya Belek Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Fadıl Sözen ve Mütevelli Heyet Başkanı Ekrem Çalkılıç da katıldı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Bülent Arınç, Diplomasi, Politika, Türkiye, antalya, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bülent Arınç Belek Üniversitesi'nde Dış Politika Eğitimi Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:00 Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Konuğunun kendisinden 20 yaş küçük kadınla otel odası itirafı, Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
14:52 Ünlü market zinciri banka kuruyor Ünlü market zinciri banka kuruyor
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
02:10 Emniyet, Esenyurt’ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti Emniyet, Esenyurt'ta 3 çocuğu taciz eden sapık için harekete geçti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 16:45:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bülent Arınç Belek Üniversitesi'nde Dış Politika Eğitimi Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.