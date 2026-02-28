Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz - Son Dakika
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz

Bülent Turan\'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
28.02.2026 10:55
Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Bülent Turan, parti içindeki akraba kayırmacılığına ilişkin dikkat çeken uyarılarda bulundu. "Adam il başkanı, kardeşi il müdürü; olmaz. Adam milletvekili, yeğeni bilmem ne temsilcisi; olmaz. Kızıyor insanlar buna" diyen Turan, "Tırnaklarımızla geldiğimiz bir yapıyı, teşkilatı bozmayalım, yormayalım. Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım" şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "Her Mahallesiyle Her Hikayesiyle İstanbul" programına katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasında makamların kişisel ve ailevi çıkarlar için kullanılmasını eleştirdi. Çanakkale'de milletvekili adayı olduğu dönemde muhtar olan amcasına görevi bırakmasını söylediğini belirten Turan, "'Bir ilde vekilin amcası muhtar olmaz' dedim. Beni dinledi ve muhtarlığı bıraktı" ifadelerini kullandı.

"BİR ADAMIN NEFSİ İÇİN ERDOĞAN'I YORMAYALIM"

"Adam il başkanı, kardeşi il müdürü; olmaz. Adam milletvekili, yeğeni bilmem ne temsilcisi; olmaz. Kızıyor insanlar buna" diyen Turan, "Tırnaklarımızla geldiğimiz bir yapıyı, teşkilatı bozmayalım, yormayalım. Bir adamın nefsi için Erdoğan'ı yormayalım" şeklinde konuştu.

"HEM KAMUDA ÇALIŞIP HEM PARTİDE GÖREV ALMAK..."

Partide hem kamuda hem de parti kademelerinde görev talep edenlere ilişkin de konuşan Turan, "Hem kamuda çalışıp hem partide görev almak bizim prensiplerimizde var mı? Kendi şahsi meselelerimiz için partimizi üzmeyelim" dedi.

"ÇARE BELLİ: 2002 RUHU"

Turan, konuşmasının sonunda "2002 ruhu" vurgusu yaparak şunları söyledi: "Çare belli: 2002 ruhu. Giyineceğimiz elbise, takınacağımız tavır 2002 tavrı. Anadolu'nun kalbinde Erdoğan hâlâ var. Erdoğan bizim meselemizin tam göbeğinde. Toparlanın, gitmiyoruz. Rüzgar sert eserse bırak söğüt ağacı düşünsün; çınara bir şey olmaz."

ŞAMİL TAYYAR'DAN DESTEK GELDİ

Salondakiler tarafından coşkuyla alkışlanan bu sözlere eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar'dan da destek geldi. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İçişleri Bakan Yardımcımız Bülent Turan'ın bu samimi eleştirisi hem toplantı salonunda hem kamuoyunda hayli ilgi gördü, tabanı heyecanlandırdı. Demek ki ihtiyaç var. Görevdeki bir arkadaşımızın kuruluş değerlerine yabancılaşmanın dayanılmaz ağırlığına hafif dokunuşu bile heyecan dalgası oluşturuyorsa bu sese kulak vermek gerek. Ama bir de küçük not düşeyim. Şikayete mevzu konular münferit olsa dönüşüm kolaydı. Maalesef, bunlar kurumsallaştı ve yaygınlaştı. Dönüştürdüğümüz topluma yabancılaştık, siyasetin hükmünü azalttık. Artık antibiyotik tedavisi kesmez, neşteri derine vurmalı. Yine de milletin derdiyle dertlenenin sesi kıymetli... Rabbim sayılarını arttırsın" ifadelerine yer verdi.

    Yorumlar (9)

  • Fikret Çalışkan Fikret Çalışkan:
    ne Tabanınıza ne de bir başkalarına anlatmanız bir şeyi değiştirmiyor kimse size inanmıyor 42 10 Yanıtla
  • Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    amcama görevi bıraktırmaya utanmıyoruz diyorsun sen bırak ayıp yahu 13 6 Yanıtla
  • light null light null:
    Utanmadan günah çıkarıyor. Mızrak çuvala sığmıyor artık. 6 1 Yanıtla
  • Deniz Memis Deniz Memis:
    doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlarmış 4 2 Yanıtla
  • Hakan as Hakan as :
    Aman Erdoğanı kırmayın yormayın sonra cennete gidemez siniz :) 3 0 Yanıtla
