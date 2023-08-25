'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı - Son Dakika

'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı

\'Gaybubet evleri\'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ\'cüleri çatıda yakaladı
Son Güncelleme: 25.08.2023 13:50

Bursa'da 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı. Evlerde yapılan aramalarda çantaların içinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Bursa'da FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'ne yapılan operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar ise kameraya yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı 7 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ BULUNDU

Örgütün 'gaybubet evleri'ne, şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Hakkında arama kaydı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda, çantalar içerisinde yüklü miktarda döviz, Türk Lirası ile cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Öte yandan polisi fark edip, evin çatısına saklanan 2 şüphelinin yakalandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Operasyon anından kareler;

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Gaybubet evleri'ne operasyon düzenleyen ekipler FETÖ'cüleri çatıda yakaladı - Son Dakika
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