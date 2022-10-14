Bursa gündem haberleri: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim istifa ettiğim partinin genel başkanı ne diyor? Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur." dedi.

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ziyaretlerde bulunan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra 40 yıl hizmet ettiği partisinden çok zor ve ağlaya ağlaya ayrıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendiren İnce, şunları belirtti:

"Benim istifa ettiğim partinin genel başkanı ne diyor? Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur. Açıklama yapıyor, ne diyor? 'Ukrayna'nın tarafında olmalıydık.' diyor. Sen pişmiş aşa niye su katıyorsun? Türkiye'nin duruşu belli, Türkiye doğru duruyor. Biz kenarda duralım, biz işimize bakalım. Rusya, Ukrayna ile mi savaşıyor, Amerika ile mi savaşıyor? Amerika ile savaşıyor. İstifa ettiğim partinin genel başkanı Amerika'ya selam çakıyor. 'Ben seni destekliyorum, yanındayım, beni gör, beni iktidar yap.' diyor. İyi ki istifa etmişim ben. 'Neden istifa ettin?' diye soranlara bunu söylüyorum, 'iyi ki istifa etmişim.' Atatürk'ün partisi Amerikancı da olmaz, Rusçu da olmaz, milli olur, yerli olur."