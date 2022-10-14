Bursa gündem haberleri: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa gündem haberleri: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da ziyaretlerde bulundu

14.10.2022 21:14

Bursa gündem haberi: Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim istifa ettiğim partinin genel başkanı ne diyor?

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Benim istifa ettiğim partinin genel başkanı ne diyor? Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur." dedi.

Bursa'nın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde ziyaretlerde bulunan İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından sonra 40 yıl hizmet ettiği partisinden çok zor ve ağlaya ağlaya ayrıldığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD gezisini değerlendiren İnce, şunları belirtti:

"Benim istifa ettiğim partinin genel başkanı ne diyor? Amerika'ya gitmiş, hamburger yiyormuş, inşallah maklube yemiyordur. Açıklama yapıyor, ne diyor? 'Ukrayna'nın tarafında olmalıydık.' diyor. Sen pişmiş aşa niye su katıyorsun? Türkiye'nin duruşu belli, Türkiye doğru duruyor. Biz kenarda duralım, biz işimize bakalım. Rusya, Ukrayna ile mi savaşıyor, Amerika ile mi savaşıyor? Amerika ile savaşıyor. İstifa ettiğim partinin genel başkanı Amerika'ya selam çakıyor. 'Ben seni destekliyorum, yanındayım, beni gör, beni iktidar yap.' diyor. İyi ki istifa etmişim ben. 'Neden istifa ettin?' diye soranlara bunu söylüyorum, 'iyi ki istifa etmişim.' Atatürk'ün partisi Amerikancı da olmaz, Rusçu da olmaz, milli olur, yerli olur."

YORUMLAR
500
Muharrem İnce, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma şartını açıkladı Muharrem İnce, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı olma şartını açıkladı İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (4) İnce: Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tehlikeli, böyle muhalefet olmaz (4)
Kaynak: AA

Memleket Partisi, Muharrem İnce, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bursa gündem haberleri: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 02:04:01. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa gündem haberleri: Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Bursa'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement