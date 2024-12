Bütçe Teklifi Genel Kurulda Görüşüldü

Politika

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. ve 10. maddeleri kabul edildi.

Genel Kurulda milletvekilleri, maddeler üzerinde söz alarak görüşlerini dile getirdi.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, mali müşavirlerin sorunlarını anlattı. Sayıları 130 bini bulan mali müşavirlerin kamu maliyesinin adeta gizli kahramanı olduğunu dile getiren Ekici, bu meslek grubunun çözülmesi gereken önemli sorunları olduğunu söyledi.

Ekici, "Mali müşavirler artan iş yükleri nedeniyle mesleklerinden soğumakta ve meslekten kaçış artmaktadır. Seslerine kulak verilmezse mesleği icra edecek meslek mensubu kalmayacak, şirketler mali müşavir bulamayacak." dedi.

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, hükümetin bazı politikalarını eleştirerek, "Çiftçimiz kendi ürününü satamıyor, yabancı çiftçiyi zengin ediyoruz. Esnafın hali daha da vahim. Pandemi döneminden beri toparlanamayan küçük işletmeler, zincir marketlerin acımasız rekabetiyle mücadele ediyor. İktidar ise büyük sermayeyi desteklemeye devam ediyor. Esnaf kredilerinin faizleri uçmuş, yapılandırmalar havada kalmış. Hangi esnaf bu faiz oranlarıyla işini döndürebilir?" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, bazı belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki göstererek, "Kayyum görevlendirilmesi için meşru, hukuksal ve siyasi bir gerekçe yok." dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, iktidarın politikalarını eleştirerek, şöyle konuştu:

" Türkiye'de 10 milyonu aşkın insan sokakta iş arıyor, her 5 gençten biri işsiz. 5 milyon gencin gidecek ne bir okulu ne bir işi var. Siz o gençleri ailelerinin eline bakmaya mahkum ettiniz. Kadınların durum daha da kötü, şu an her üç kadından biri işsiz. Son üç yılda 900 bin öğrenci üniversite eğitimini yarıda bıraktı. Bölümlerini sevmedikleri için mi? Aç kaldıkları barınamadıkları, ders kitabı alamadıkları için okullarını bıraktı."

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, iç savaşlar, çatışmalar ve işgallerle bütün insanlık değerlerinin ayaklar altına alındığı bir coğrafyada Türkiye'nin bir istikrar adası olarak dimdik ayakta durduğunu kaydetti.

Durgut, Türkiye'nin insani yardımlardan barış çalışmalarına, çevre ve iklim sorunlarından küresel problemlere kadar her konuda söyleyecek sözü olduğunu vurguladı.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, bu kadim toprakların tarih boyunca her zaman üretimin, yeniliğin ve gelişmenin merkezi olduğunu belirtti.

Bursalı, "Bölgesinde tartışmasız büyük bir güç ve oyun kurucu olan Türkiye'yi daha da büyütmek için zamanın ve tarihin doğru noktasında olduğumuzu biliyoruz, hazırız, hazırlıklıyız. Bu hazırlıklar 23 yıl önce milletine aşkla bağlı bir liderin yine milleti için dertlenmesiyle başladı." ifadelerini kullandı.

Yerli teknolojide atılan adımları anlatan Bursalı, "Sadece teknoloji ve enerji değil, her sektörde milli ve yerli projeler tam bağımsızlık için hayati önem taşıyor. Yerli ve milli üretim hedeflerimiz sadece ekonomik bir kalkınma stratejisi değil aynı zamanda Türkiye'nin bağımsızlığını ve gücünü koruma mücadelesidir." diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 2025 yılı bütçesini eleştirerek, "Bütçenin kalemlerini alt alta yazıp bakınca maalesef bu bütçeyi; israf, borç, faiz ve vergi olmak üzere dört kelimeyle özetleyeceğiz." dedi.

" MHP'li belediyeler ahlak ve demokrasi mücadelesini samimiyetle yapmışlardır"

MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, mahalli idareler ve yönetimlerin, insani temel alan, milli ve manevi ölçülere uyulması gereken bir görev alanı olduğunu söyledi.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" diyen bir medeniyetin mensubu olduklarını ifade eden Küçük, "MHP'li belediyeler tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmeme konusunda bugüne kadar ahlak ve demokrasi mücadelesini samimiyetle yapmışlar, yapmaya da devam etmektedirler. Belediye başkanlarımız sahip oldukları tüm imkan ve kaynakları, bir kuruşuna halel getirmeden hemşerilerinin hayat standartlarını yükseltmek, milli ve manevi değerler etrafında refah seviyesini artırmak için seferber etmek zorundadır." diye konuştu.

CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, AK Parti döneminde belediyelerin borçlandırıldığını ve kaynakların israf edildiğini savunarak, "Şimdi bıraktığınız borçları 'CHP'li belediyeler' ödesin diyorsunuz. El insaf. Çılgın projelerinizle belediyelerin içini boşalttınız." dedi.

Son yerel seçimlerde, halkın yüzde 74'ünün yaşadığı il ve ilçeleri CHP'nin kazandığını dile getiren Torun, "Şimdi belediyeleri silkelemeye başladınız. SGK'nin 1 trilyon lira alacağı var, bunun yüzde 5'i CHP'li belediyelere ait. Bu borçların da önemli bir kısmı AKP'li belediyelerden kalma. AKP'li belediyelerin borçlarını, belediyelerin gayrimenkul takası karşılığı siliyorsunuz ama aynı uygulamadan neden CHP'li belediyeleri faydalandırmıyorsunuz? Sizleri biraz vicdan ve ahlaka davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Genel Kurulda "başörtüsü" tartışması

Şahsı adına söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Nilhan Ayan, Türkiye'nin, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde birçok sorunundan kurtulduğunu ifade ederek, "Şükür ki 28 Şubat'ta ezilen kadınlarımızı, milletimizin yüce Meclis'ine taşıyan Erdoğan'ın yanındayım. Ülkemizde maalesef onlarca yıl, kılık kıyafetiyle okumak isteyen genç kızlarımızın başörtüsüyle uğraşıldı. Lafa gelince kültürden, sanattan, ilerlemeden bahsedersiniz ama kızlarımızı kazandırdıkları üniversitelerin kapılarından geri çevirirsiniz ve buna da çağdaşlık dersiniz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Ayan'ın konuşması sırasında CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın "Senin de mi başını açtılar, başörtünü çıkarttırdılar" diye laf attığını belirterek, sözlerinden dolayı Tahtasız'ı kınadığını ve özür dilemesini istediklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise başörtüsü sorununun 15 yıl önce bittiğinin altını çizerek, "Biz kişisel hak ve özgürlük alanına giren bir konuyu tartışma konusu yapmak istemiyoruz, bunun tarafı değiliz." dedi.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında laf atmaların yaşanması üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime ara verdi. Tartışma, arada da bir süre devam etti.

Görüşmelerin ardından yapılan oylamada 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 9. ve 10. maddeleri kabul edildi.