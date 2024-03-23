Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Gelecek yüzyıla sorunları çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz - Son Dakika
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Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Gelecek yüzyıla sorunları çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Gelecek yüzyıla sorunları çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eskişehir'deki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, gelecek yüzyıla sorunları çözen bir yönetim anlayışıyla yürüdüklerini belirtti. Işıkhan, sivil toplum kuruluşlarının ve hemşehri derneklerinin toplumsal bağın önemli araçları olduğunu vurguladı. Ayrıca, yerel yönetimlerin gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu ifade etti ve Eskişehir'in doğru kararı vermesi gerektiğini söyledi.

23.03.2024 22:36
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz." dedi.

Işıkhan, Eskişehir'deki bir davet salonunda düzenlenen "Afyon-Bolvadinliler İftar Buluşması" programında yaptığı konuşmada, sivil toplum kuruluşlarını ve hemşehri derneklerini toplumsal bağın en önemli araçlarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Memleketinde doğup, başka şehirlerde yaşarken unutulmaması gereken önemli şeylerin kökler ve kimlik olduğunu belirten Işıkhan, "Hemşehrilerimizin bir araya gelerek bu tür etkinlikler düzenlemesi, birbirimizle olan ilişkilerimizi geliştirirken kültürümüzü yaşatmayı ve dayanışmamızı daha da pekiştiriyor." ifadesini kullandı.

Hizmetin üretilmesi için gereken talebi oluşturan, sokakların nabzını tutan, toplumun sesi olan asıl mercinin milletin kendisi olduğunu vurgulayan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Biz yöneticiler ve idareciler her ne kadar sistemin başında olsak da asıl icraatı, politikayı üretenler, sahalardır, sizlersiniz. Bu anlayışla görev alanımız ne olursa olsun 21 yıldır her daim vatandaşlarımızın arasında olduk. İşçisinden işverenine, sivil toplum kuruluşundan özel sektörüne kadar toplumumuzun her kesimiyle sürekli dirsek teması içerisinde olduk. Yürüdüğümüz her yolu halkımızla omuz omuza yürüdük. Hamdolsun, attığımız her adımı vatandaşlarımızın rızasını alarak, milletimizle istişare içerisinde gerçekleştirerek bu sözümüzü de yerine getirdik."

Işıkhan, katılımcı sosyal devlet anlayışının gerektirdiği şekilde istişare ve ortak akılla hareket ederek her zaman milletin yanında olduklarını dile getirdi.

Bunun, AK Parti'nin yönetim anlayışının 21 yıllık başarısının sırrının da olduğunu anlatan Işıkhan, "Bizim yönetim anlayışımızda durmak yok, kendini tekrar etmek yok. Hep daha iyisi, daha ilerisi, daha fazlası için çalışıyoruz. Bizler yola çıkarken 'Bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız' demiştik. Dün olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle gelecek yüzyıla, başta çalışma hayatı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan, kronik hale gelen ne kadar sorun varsa bunları tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz. Cumhur İttifakı olarak sizlerin gösterdiği istikamette yürüyoruz." diye konuştu.

"Bu defa Eskişehir doğru kararı verecek"

Bakan Işıkhan, Türkiye'nin gücünün büyük ölçüde yerel yönetimlerin gücünden geldiğine dikkati çekti.

Kalkınmanın yerelden başladığı gerçeğine istinaden yerelde ne kadar güçlü olurlarsa genel icraatlarının da o derece güçlü olacağına inandıklarını bildiren Işıkhan, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetim vizyonu da belediyecilikten geliyor. Gelecek hedeflerimizin en büyük teminatı; bu açıdan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizatihi kendisi ve AK Parti hükümetleri olarak şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz eser ve hizmetlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Işıkhan, 2024'ün, Türkiye Yüzyılı'nın başladığı sene olduğunu belirtti.

Türkiye Yüzyılı başlarken yapmaları gerekenlere değinen Işıkhan, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in ve sizlerin kaybedecek bir 5 yılı daha yok. Ben sizlerin ve Eskişehirlilerin 31 Mart akşamı bu farkındalıkla sandığa gideceğine yürekten inanıyorum. Ak belediyecilik icraatlarının, kentlerimizi nereden nereye getirdiğini en iyi sizler biliyorsunuz. Mesela dün Konya'daydım. Şehircilik anlamında Konya ideal noktaya ulaşmış durumda. Konya ile aynı kulvarda sayılabilecek Eskişehir, neden şehircilikte bu kadar geride kaldı? Eskişehir'in büyük bir potansiyel yıllarca heba oldu. Gerçek belediyecilik hizmetlerinden mahrum kalan ne yazık ki Eskişehirli kardeşlerim oluyor. Eskişehir'e yazık oluyor, ülkemize yazık oluyor. 5 yıl gerçek belediyecilik hizmetlerinin kaybı anlamına geliyor ama inşallah bu defa Eskişehir doğru kararı verecek. Nebi Hatipoğlu vekilimiz tarihi ve kültürüyle Eskişehir'i gerçekten hak ettiği büyük hizmetlerle inşallah buluşturacak. Bu kez Eskişehir zincirlerini kıracak ve yoluna 'Gerçek belediyecilikle devam' diyecek."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ve AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın da konuşma yaptığı programa çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA

Vedat Işıkhan, Eskişehir, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Gelecek yüzyıla sorunları çözen bir yönetim anlayışıyla yürüyoruz - Son Dakika

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