Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mardin\'de aday tanıtım toplantısında konuştu

Politika

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hep birlikte el ele verip Türkiye'ye ve Mardin'e dair hedeflerimizi, projelerimizi anlatacak, tüm hemşehrilerimizle hemhal olacağız." dedi.

Bakan Işıkhan, Artuklu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda, memleketi Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yedi bin yıllık tarihi, kültürü, dili, inancı bünyesinde ahenkle barındıran Mardin'in sadece ülkenin değil tüm dünyanın gözbebeği olduğunu söyledi.

Tüm adayların Mardin ve ilçelere hayırlı olmasını dileyen Işıkhan, medeniyetler beşiği, kültür başkenti Mardin'i artık gerçek belediyeciliğin hizmetleriyle buluşturma vakti olduğunu belirtti.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"Ak belediyecilikle yönetilen ilçelerimiz Artuklu, Dargeçit, Midyat, Ömerli, Yeşilli bizzat gidip hizmetleri yerinde gördüm, gerçek belediyecilikle en güzel hizmetleri sundular başkanlarımız. İnanıyorum ki bu halka hizmet bayrağını, millet sevdamızı devralacak, Mardin'in kıymetli başkan adayımız Abdullah Erin kardeşim, inşallah başkan olarak yoluna devam edecektir. Belediye başkanlarımız ve başkan adaylarımızla birlikte bu şehir, Türkiye Yüzyılı şehirlerimizin yüz akı olacaktır. Hemşehrilerim de Abdullah başkanımızı bağrına bastı, hamdolsun. Çünkü Mardinliler dürüstlüğün ve içtenliğin ne demek olduğunu çok iyi bilir. Türkiye'nin kalkınma ve gelişim yolculuğunu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda zirveye ulaştıran, bugünlere getiren AK Parti'nin yönetim vizyonu ve belediyecilik anlayışıyla Mardin, bu coğrafyanın parlayan yıldızı olacaktır."

Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır ve kararlı olduklarını anlatan Işıkhan, bu şehre ve topraklara vefa borçlarının olduğunu, bunu hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını dile getirdi.

Bakan Işıkhan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu toprakların bağrında yetişmiş her bir hemşehrimin de bunu unutmamasını rica ediyorum. Bu vefa borcu nasıl ödenir, Mardinli kardeşlerim bunu çok iyi biliyor. Ata toprağına vefa; onun öz değerlerine, mevcut potansiyeline, taşına, toprağına sahip çıkarak ödenir. Yakarak, yıkarak değil, yaparak, iyileştirerek, çalışarak ödenir. Bu şehrin insanlarına en iyi hizmeti götürerek, yolunu, köprüsünü, bağını, bahçesini, havasını koruyarak ödenir.

İşte bu anlayışla 21 yıldır, 'kalkınma, yerelden başlar' diyerek şehirlerimize can suyu olan AK Parti, bu vefanın en doğru adresidir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Türkiye'yi ilmek ilmek işleyerek dokuyan, ülkemize çağ atlatan, gecesini gündüzüne katan, zalimlere meydan okuyan, mazlumlara sırdaş olan, gariplere yoldaş olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a vefa borcumuzu ödeme vaktidir. Mardin'in Cumhurbaşkanımıza olan sevdasını görüyorum ve inanıyorum. Mardin'in yıllardır büyük bir fedakarlıkla, samimiyetle çalışan ak teşkilata güveniyorum. Çalınmadık kapı, dokunulmadık gönül, ulaşılmadık tek bir insan dahi bırakmayacağınıza yürekten inanıyorum. Hep birlikte el ele verip Türkiye'ye ve Mardin'e dair hedeflerimizi, projelerimizi anlatacak, tüm hemşehrilerimizle hemhal olacağız."

Mardinlilerin azmi ve kararlılığının en az taşı toprağı kadar dayanıklı ve sağlam olduğunu aktaran Işıkhan, "Bizde bu bayrak sevgisi, bizde bu memleket, millet sevdası oldukça hiçbir mücadele sırtımızı yere getiremez inşallah. Şimdiden gazamız mübarek olsun. Abdullah başkanıma ve 10 ilçe başkan adayımıza tekrar başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Milletimiz 6'lı masanın altını üstüne getirdi ve şimdi kendi dertlerine düştüler"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da Mardin'in şehirler arasında önemli bir yere sahip olduğunu, ona yakışır bir başkan adayı olması gerektiğini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlere de değinen Ala, tüm Türkiye'nin depremin ilk anından itibaren tek yürek, tek bir aile gibi bütün yaraları sarmak için mücadele ettiğini söyledi.

Ala, "Birinci dakikadan itibaren bütün imkanları seferber ederek bugüne kadar da elinden gelen her şeyi yapan devletimizi, başta Cumhurbaşkanımız ve kadrosunu da yürekten tebrik ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar. Tek yürek nasıl olunur, bir problem nasıl çözülür, nasıl yönetilir dünyaya gösterecek şekilde yaptık, yapıyoruz, yapacağız." diye konuştu.

Belediye başkanlığının millete hizmet için önemli fırsatlar sunan makamlar olduğunu anlatan Ala, tüm belediye başkan adaylarının hayırlı olmasını diledi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki terör saldırısını kınayan Ala, "Milletimize de başsağlığı diliyorum. Türkiye'yi terörden kurtaracağız. İnsanlar emin adımlarla, gençlerimiz, kardeşlerimiz hedeflerine doğru yürüyecek inşallah. Bunun da çabası içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ala, 2002'den beri yaptıklarını saymaya zamanının yetmeyeceğini dile getirerek, sessiz devrimler yaptıklarını kaydetti.

Başkalarının hayal edemeyeceği yasaları çıkardıklarını ifade eden Ala, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün yasakları elimizin tersiyle attık, çöp tenekesine gönderdik. Yolumuza devam ediyoruz. Bireysel hakla kişi hak ve özgürlüklerinin önündeki engelleri kaldırmayı şiar edindik. Siyasi hayatları milletin özgürlüklerinin önünü engellemekle, özgürlüklerini yok etmekle, onlara karşı yasakları getirmekle geçmiş partinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında kenetlendiler, 6'lı masa oluşturdular, biz bu reformları sessiz devrimleri yaparken onlar da bizi engellemek, bizi bulunduğumuz iktidardan götürmek için bir araya geldiler, 6'lı masayı kurdular. Milletimiz 6'lı masanın altını üstüne getirdi ve şimdi kendi dertlerine düştüler. Türkiye'yi dünyanın en gelişmiş, müreffeh, kalkınmış, demokrasisi en ileriye gitmiş 10 ülkesi arasına sokmak, bizim temel hedefimiz. Biz o hedeflere 'Türkiye 100 yılı vizyonu' diyoruz."

AK Parti İl Başkanı Vahap Alma ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Erin de konuştu.

Toplantıda, AK Parti'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde belediye başkan adaylarının ilçelerden Artuklu'da Mehmet Tatlıdede, Dargeçit'te Mehmet Cüneyt Aksoy, Derik'te Faruk Necimoğlu, Kızıltepe'de Ali Ertaş, Mazıdağı'nda İlhameddin Belek, Midyat'ta Veysi Şahin, Nusaybin'de Mehmet Çelik, Ömerli'de Hüsamettin Altundağ, Savur'da Engin Uğur Hamidi ve Yeşilli'de Hayrettin Demir olduğu açıklandı.

Programa, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Faruk Kılıç ve Muhammed Adak ile partililer katıldı.