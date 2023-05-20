Canan Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katılınca Bakan Süleyman Soylu: Acınası işler

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından Cumhur ve Millet İttifakı tarafları çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda ülkücü bir grubun yürüyüşüne katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri dikkat çekti.

SLOGAN ATTILAR

Kaftancıoğlu'nun katıldığı yürüyüşte Göktürk Kağanlığı'nın sancağı ve Azerbaycan bayrağı açıldı. Bayrakların önünde yürüyen Kaftancıoğlu'nun arkasındakiler ise bozkurt işareti yaparak, "Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk'ü korusun" sloganları attı.

"ANLIYORUM Kİ KILIÇDAROĞLU OCAK TEŞKİLATI KURACAK"

Kaftancıoğlu'nun görüntüsüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden "Söylemiştim" notuyla paylaşım yapan Soylu, "Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak. Bu ocak teşkilatının başına da Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi, sağcı ocak teşkilatı kurma hassasiyeti içine girmişler. Bunların hepsi acınası işler" dedi.

"KISKANMA DEĞİŞİK"

Soylu'nun paylaşımına Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu, "Kıskanma değişik! Sen ve senin gibiler vatanı seviyoruz kisvesi altında parsel parsel kupon arazilerle satarken vatanı, 25 yıl boyunca bu vatana, insanımıza hizmet ettim devletin bir kör kuruşuna bile halel getirmeden. 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' M.K.Atatürk" ifadelerini kullandı.