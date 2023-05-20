Canan Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katılınca Bakan Süleyman Soylu: Acınası işler - Son Dakika
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Canan Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katılınca Bakan Süleyman Soylu: Acınası işler

20.05.2023 19:50

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında ülkücü grubun yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş sırasında Kaftıcoğlu'nun arkasında Göktürk Kağanlığı'nın sancağını açan vatandaşlar bozkurt işaretleri eşliğinde "Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk'ü korusun" sloganları attı. Kaftancıoğlu'nun görüntüleriyle ilgili konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bunların hepsi acınası işler" yorumunu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasının ardından Cumhur ve Millet İttifakı tarafları çalışmalarına start verdi. Bu kapsamda ülkücü bir grubun yürüyüşüne katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun görüntüleri dikkat çekti.

SLOGAN ATTILAR

Kaftancıoğlu'nun katıldığı yürüyüşte Göktürk Kağanlığı'nın sancağı ve Azerbaycan bayrağı açıldı. Bayrakların önünde yürüyen Kaftancıoğlu'nun arkasındakiler ise bozkurt işareti yaparak, "Bozkurtlar ulusun Tanrı Türk'ü korusun" sloganları attı.

"ANLIYORUM Kİ KILIÇDAROĞLU OCAK TEŞKİLATI KURACAK"

Kaftancıoğlu'nun görüntüsüne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sessiz kalmadı. Sosyal medya üzerinden "Söylemiştim" notuyla paylaşım yapan Soylu, "Anlıyorum ki Kılıçdaroğlu yeni bir ocak teşkilatı kuracak. Bu ocak teşkilatının başına da Kaftancıoğlu'nu getirecek. Yani milliyetçi, sağcı ocak teşkilatı kurma hassasiyeti içine girmişler. Bunların hepsi acınası işler" dedi.

Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katıldı, Bakan Soylu'dan yorum gecikmedi: Acınası işler

"KISKANMA DEĞİŞİK"

Soylu'nun paylaşımına Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu, "Kıskanma değişik! Sen ve senin gibiler vatanı seviyoruz kisvesi altında parsel parsel kupon arazilerle satarken vatanı, 25 yıl boyunca bu vatana, insanımıza hizmet ettim devletin bir kör kuruşuna bile halel getirmeden. 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' M.K.Atatürk" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katıldı, Bakan Soylu'dan yorum gecikmedi: Acınası işler
YORUMLAR (2)
  • Erdinç Uzuner: Ah Canan bundan sonra ülkücü olur, türkücü bile olur. Cevap Yaz 298 58 Yayından Kaldır
  • Mirac Hakan: Alla alla baksen ülkücü olan cananı arana alıp yürüyecek sin benim ülkücülük bu kadar ucuzladı mi yani eğer bunlar ulkuycuyse bende abd başkanıyim iyide sırrı sizin için başka bisey demişti ha Cevap Yaz 193 38 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Canan Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katılınca Bakan Süleyman Soylu: Acınası işler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Canan Kaftancıoğlu ülkücü grubun yürüyüşüne katılınca Bakan Süleyman Soylu: Acınası işler - Son Dakika
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