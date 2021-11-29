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Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika

Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı

29.11.2021 18:55

İstanbul'da siyasal ve askeri casusluk suçundan gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi kurucu üyesi Gürcan, casusluk iddialarını kabul etmedi. Yabancı misyon şefleriyle akademisyen ve bölgesel jeopolitik uzman olarak bir araya geldiğini söyleyen Gürcan, sorguda, "Araştırmalarda 'headquarter' ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşlar için kullanıldığı, istihbaratçı olduğunu bildiğiniz bir şahısla görüşmelerinizi neden sürdürdünüz?" sorusunu da cevapladı.

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 2020 tarihli bir soruşturma kapsamında "siyasi ve askeri casusluk" suçlamasıyla İstanbul'da gözaltına alındı.

YABANCI MİSYON GÖREVLİLERİYLE ZAMAN ZAMAN GÖRÜŞMÜŞ

HaberTürk'ün haberine göre; eski bir özel kuvvetler personeli olan Gürcan'a emniyetteki sorgusunda teknik ve fiziki takip sonucu elde edilen görüntüler gösterildi. Gürcan, yabancı misyon görevlileriyle zaman zaman bir araya geldiğini belirtti.

"RESMİ BİLGİ PAYLAŞMADIM"

Bu görüşmelerde, Türkiye ve Ortadoğu üzerine hazırladığı ülkelerdeki haftalık gelişmeleri içeren çizelge ve analizleri paylaştığını anlatan Gürcan, casusluk iddialarını kabul etmedi. "Hiçbir diplomatla gizlilik derecelerinde resmi bilgi ve belgeyi paylaşmadım" dedi.

"BİLGİLERİ AÇIK KAYNAKLARDAN DERLİYORUM"

2019 yılından itibaren kişi ve kurumlara, tamamen açık şekilde danışmanlık hizmeti verdiğini, karşılığında ödeme yapıldığını da belirten Gürcan, Türkiye, Suriye, Irak, İran, Ukrayna, Afganistan, Libya gibi ülkelerdeki gelişmeleri herkesin erişimine açık kaynaklardan derlediğini aktardı. Emniyetteki sorguda, Gürcan'a yabancı bir misyon görevlisi ile Karabağ'daki Türk droneları üzerine yaptığı görüşme de soruldu.

"Ülkemizin dış politikası ve askeri konularla ilgili olarak bilgileri ne amaçla veriyorsunuz?" sorusuna Gürcan, "Açık kaynaklarda mevcut, katıldığım görüşleri ifade ediyorum. Bu görüşler herhangi bir resmi belgeye, dokümana dayanmıyor" yanıtını verdi.

"HEADQUARTER" İFADESİNE AÇIKLIK GETİRDİ

Gürcan'a, "Araştırmalarda 'headquarter' ifadesinin istihbarat teşkilatları ve askeri kuruluşlar için kullanıldığı, istihbaratçı olduğunu bildiğiniz bir şahısla görüşmelerinizi neden sürdürdünüz?" sorusu da yöneltildi. "Ben burada kendi parti genel merkezine gitme vakti geldiğini vurgulamak istedim. Burada bir karışıklık var. İş dünyasında bile sivil hayatta bile sıklıkla kullanılan İngilizce başlangıç seviyesinde bile bilinen bir ifadedir" dedi.

Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı

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Son Dakika Politika Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Casusluktan gözaltına alınmıştı! DEVA Partili Metin Gürcan'ın ifadeleri ortaya çıktı - Son Dakika
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