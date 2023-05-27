Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı

Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı

27.05.2023 10:37

Meral Akşener, Rumeli Türklerinin yaşadığı acıları anlatan konuşmasından sonra Rumeli Türkü olan Celal Şengör, Akşener'e sarılıp ağladı.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması'nda bir araya geldi.

SARILIP AĞLADILAR

Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı Balkan Rumeli Mübadil Buluşması'na Prof. İlber Ortaylı ve Prof. Celal Şengör de katıldı. Meral Akşener, Rumeli Türklerinin yaşadığı acıları anlatan konuşmasından sonra Rumeli Türkü olan Celal Şengör, Akşener'e sarılıp ağladı görüldü.

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Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı

Meral Akşener, Celal Şengör, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Celal Şengör, Meral Akşener'e sarılarak hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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