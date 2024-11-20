Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Aday - Son Dakika
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Politika

Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Aday

Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı için 1 Aralık'taki kurultayda aday olduğunu duyurdu.

20.11.2024 15:16
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CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Cem Aydın, Gençlik Kolları Genel Başkanlığı adaylığına ilişkin, "Cesaretle karşınızdayım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım." dedi.

Aydın, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek CHP 17. Olağan Gençlik Kolları Kurultayı'nda Genel Başkan adaylığına yönelik açıklama yaptı.

Adaylık sürecinden dolayı heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten Aydın, " Türkiye'nin birinci partisinin genç neferleri olarak, Atatürk'ün partisini, Cumhuriyet Halk Partimizi iktidar yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Cem Aydın, mücadelelerinin sadece bir seçim kazanma değil, geleceklerini kazanma mücadelesi olduğunu vurgulayarak, "Adaletin olmadığı bir ülkede gençlerin hayallerinin bir anlamı olabilir mi? Demokrasi olmadan fikir özgürlüğümüzü savunabilir miyiz? CHP iktidarında adaleti ve demokrasiyi bu topraklara geri getireceğiz." diye konuştu.

"Aydınlık olup karanlığın üstüne yürüyeceğiz"

CHP'nin, tarihinin en genç Parti Meclisi ve genç belediye başkanlarıyla siyasette daha fazla temsil edildiğini dile getiren Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Türkiye'yi yönetmiş bakanları, başbakanları ve milletvekillerini çıkarmış, Türkiye'nin en büyük siyaset okulu gençlik kollarımız hak ettiği noktalara artık çok daha yakın. Tüm bunlar artarak devam edecek ve iktidar yürüyüşümüzde bizler yine en önde, dalga dalga büyüyerek aydınlık olup karanlığın üstüne yürüyeceğiz. Cesaretle karşınızdayım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığına adayım. Biz büyük bir aileyiz, biriz ve beraberiz. Dimdik ayaktayız ve hep birlikte Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğünde yeni hikayeler yazacağız."

Basın toplantısında, Aydın'ın yanı sıra CHP İl Gençlik Kolları başkanları ve üyeleri de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Cem Aydın, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığına Aday - Son Dakika

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