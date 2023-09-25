Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti - Son Dakika

Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti

Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti
Son Güncelleme: 25.09.2023 15:43

CHP'de Özgür Çelik'in ardından Cemal Canpolat da İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun desteklediği bilinen Canpolat, ''Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime hayır dedik. Yine başaracağız.'' dedi.

Seçimlerden sonra CHP içinde başlayan değişim tartışması, ilçe kongrelerinin ardından süren il kongreleriyle devam ediyor. Kurultay'dan önce gözler, en çok delegeye sahip olan İstanbul'a çevrildi. İstanbul İl Başkanlığı için değişimcilerin adayı Özgür Çelik dün adaylığını açıkladı. CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Cemal Canpolat ise sosyal medyadan adaylığını duyurdu.

"YİNE BAŞARACAĞIZ"

Çarşamba günü İstanbul İl Başkanlığı'nda bir açıklama yapacağını belirten Canpolat'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Kuruluşunun 100. Yılında, 100 yıllık çınarın İstanbul İl Başkanlığına adayım. Geçmişte başardık! İstanbul'da bu rejime HAYIR dedik. Yine başaracağız. Gelin büyük hikayemizi birlikte yazalım… 27 Eylül Çarşamba günü saat 18:00'de tüm yol arkadaşlarımı İstanbul İl başkanlığımıza bekliyoruz."

Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti

DEĞİŞİM DİYENLERİN ADAYI ÇELİK OLDU

İl kongreleri ile bir hayli hareketli günlerin yaşandığı CHP'de sıra, 8 Ekim'de yapılacak İstanbul İl Kongresi'ne geldi. Kurultay öncesinde en çok delegeye sahip olan İstanbul'da adaylar merakla beklenirken dün sıcak bir gelişme yaşandı. CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanlığı için aday olduğunu duyurdu. Çelik, partinin 100. yaşında iç demokrasiyi güçlendirmeye devam edeceğini söylerken kendisi parti içindeki değişimcilerin adayı olarak gösteriliyor.

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Son Dakika Politika Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cemal Canpolat, CHP İstanbul İl Başkanlığı için adaylığını ilan etti - Son Dakika
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