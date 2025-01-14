Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Rıza Akpolat'a Destek - Son Dakika
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Politika

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Rıza Akpolat'a Destek

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli\'den Rıza Akpolat\'a Destek

İzmir'in Çeşme ilçesi Belediye Başkanı Lal Denizli, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması üzerine yaptığı açıklamada, halkın iradesinin önemine vurgu yaptı ve bu durumu siyasi algı operasyonu olarak nitelendirdi.

14.01.2025 11:48  Güncelleme: 11:53
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İZMİR'in Çeşme ilçesi Belediye Başkanı Lal Denizli, CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak "Sizin anlayışınızda mührü tutan Süleyman elbet fakat bizim anlayışımızda mühür daima milletindir" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a değindi. Başkan Denizli, "Gönül isterdi ki bugün yalnızca İzmir'imizi konuşalım. Fakat ne yazık ki AK Parti ülkemizin asıl sorunları konuşulmasın, açlık ve yoksulluk gündem olmasın paniği içerisinde siyasi algı operasyonlarını günden güne şiddetini arttırarak sürdürmeye devam ediyor. Dün, bu sorun bir Prof. Dr. Ahmet Özer sorunu değildi, bugün de bu bir Rıza Akpolat sorunu değil. Bu açıkça Türkiye'de halkın iradesine karşı duydukları hazımsızlığın yansımasıdır. Fakat unutmasınlar ki aynı halkımızdır onları da o koltuklara oturtan. Toplumsal barış ve huzur bu ülkede herkesin en büyük arzusudur elbet. O nedenle sormak isterim; devletimizin böylesi önemli bir süreci paylaştığı ve birlikte yönettiğine göre seçilmiş belediye başkanı Ahmet Türk iddia edildiği gibi terörist değilse neden hala görevine iade edilmemiştir? Bir yandan barış diyorsunuz bir yandan milletin aklıyla ve vicdanıyla alay eder gibi ülkeyi her gün gererek asılsız suçlamalarla kayyumlar atayarak milletin iradesine taş koyuyorsunuz. Çünkü bu sorun hiçbir zaman kişiler olmamıştır. Bu sorun bir zihniyet sorunudur" dedi.

Denizli şöyle devam etti:

" Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş başkanlarının sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla yönettiği belediyelerimizde vatandaşın aldığı hizmetten memnun olmasını sindirememe sorunu. Sindiremezsiniz. Dün, 'Kumpaslara yol veriyorsunuz, yapmayın' diye ses çıkardığımız için hapsediliyorduk bugün de siyasi algı operasyonlarınıza, milletin çıkarları için millet adına mücadele ettiğimiz için hapsediliyoruz. Ne yaparsanız yapın buradayız. Ne yaparsanız yapın bizi milletin yüreğinden milleti de bizim yüreğimizden koparamazsınız. Buna gücünüz asla yetmez. Son nefesimize kadar sadece ülkemize ve milletimize hizmet etmeye, ülkeyi mahkum ettiğiniz bu ekonomik buhranda insanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yol arkadaşım Rıza Akpolat'ın sonuna kadar yanındayız. Sizin anlayışınızda mühürü tutan Süleyman elbet fakat bizim anlayışımızda mühür daima milletindir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den Rıza Akpolat'a Destek - Son Dakika

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