Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çok önemli bir ivme yakalamıştır. Küresel uluslararası doğrudan yatırım akımlarından aldığımız ortalama payı ise 2002 öncesindeki yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 1'e yaklaşan seviyelere yükselttik" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların '2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi' ve '2025 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin geneli ile Sayıştay Raporu'nu görüşmek üzere AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, komisyonda sunum yaptı.

Yılmaz, dünyada güç dengelerinin değiştiğini, bölgede çatışmalar ile belirsizliğin sürdüğünü ve ekonomi ile teknolojik rekabetin hızlandığını belirterek, "Böyle bir dönemde ülkelerin geleceği, gelişmeleri doğru değerlendirme, zamanında karar alma ve uzun vadeli hedefleri kararlılıkla takip etme kabiliyetleriyle yakından ilişkilidir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sunduğu yönetim istikrarı ve etkin karar süreçleriyle Türkiye'nin güvenliğini, kalkınmasını ve uluslararası gücünü pekiştirecek siyasi ve kurumsal bir zemin oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarın getirdiği öngörülebilirlik, kurumsal uyum ve hızlı karar alma kapasitesiyle riskleri bertaraf ediyor, 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerimizi bütünlük içinde hayata geçiriyoruz. İdari yapımızın merkezindeki Cumhurbaşkanlığımızın stratejik yönlendirme ve koordinasyonuyla hareket eden bağlı ve ilgili kurumlarımız, kendi alanlarındaki uzmanlık ve birikimleriyle ülkemizin bugünkü ihtiyaçlarını karşılayarak geleceğini inşa edecek milli hedeflere hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

'27,5 MİLYAR LİRA KAYNAK TAHSİSİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR'

Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'nin 2025 yılı kesin hesap giderinin 15 milyar 809 milyon lira olduğunu ifade etti ve yapılan harcamaları paylaştı. Yılmaz, Genel Sekreterliğe 2027 yılı için 27 milyar 547 milyon lira kaynak tahsis edilmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Bu ödeneğin yüzde 41'i barışı destekleme faaliyetlerine, acil destek giderlerine ve Yatırım ve Finans Ofisi'ne hazine yardımı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılacaktır. Kalan ödeneğin büyük bölümü ise vatandaşlarımıza bedelsiz sunulan kamusal hizmetlerin devamını sağlamak üzere kullanılacaktır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın kuruluşuna öncülük ettiği, büyüklük bakımından dünyada 3'üncü sırada bulunan Millet Kütüphanemizin çatısı altında sunulan hizmetler de bütçemizle desteklenmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanemiz açıldığı 2020 yılından bugüne başta gençlerimiz olmak üzere yaklaşık 11 milyon ziyaretçi ağırlamıştır" diye konuştu.

'296,1 MİLYAR DOLAR YATIRIM ÇEKTİK'

Yılmaz, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Zirvesi ile Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi gibi organizasyonları, ülkenin mevcut personel, teknik altyapı ve hizmet kapasitesini kullanarak gerçekleştirdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi'nin toplam değeri 8,66 milyar dolar olan 73 yatırımı faaliyete geçirdiğini ve bu sayede 20 bini aşkın istihdam sağladıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu yatırımların yüzde 65'i yüksek ve orta yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleşmiştir. Yatırımcıların kamu işlemlerini tek noktadan yürütebilmesi için Tek Durak Ofis, 2026 yılında İstanbul Finans Merkezi'nde hizmete açılmıştır. Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi kapsamında yeşil ve dijital dönüşüm, tedarik zincirleri ve nitelikli istihdam odaklı yatırımların artırılmasına yönelik 61 eylem sürdürülmektedir. Türk girişimcilerinin uluslararası yatırımcılarla buluşturulmasına yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. 1973-2002 döneminde yalnızca 15 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekebilen ülkemiz, 2003 yılından bugüne yaklaşık 296,1 milyar dolar yatırım çekerek bu alanda çok önemli bir ivme yakalamıştır. Küresel uluslararası doğrudan yatırım akımlarından aldığımız ortalama payı ise 2002 öncesindeki yüzde 0,2 seviyesinden yüzde 1'e yaklaşan seviyelere yükselttik. Katılım finans ve finansal teknolojiler alanında da 2027-2030 Katılım Finans Strateji Belgesi ile Milli Fintek Strateji Belgesi'nin hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" açıklamasını yaptı.

'KAMU YATIRIMLARININ TAMAMLANMA SÜRESİ KISALDI'

Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın 2025 vizyonu kapsamında 12'nci Kalkınma Planı, Orta Vadeli Program, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan sorumlu olduğunu ifade ederek, "2026 yılı Kamu Yatırım Programı'nda toplam tutarı 14 trilyon lira olan 3 bin 857 proje yer almış, başlangıç ödeneği 1,9 trilyon lira olarak belirlenmiştir. Kamu yatırımlarının ortalama tamamlanma süresi 2002 yılında 8,5 yıl düzeyindeyken yatırım ödeneklerinde sağlanan artışla, proje portföyünün rasyonelleştirilmesine yönelik çalışmalar neticesinde 2026 yılında 3-4 yıla indirilmiştir. 2026 döneminde kaynaklar öncelikli ve olgunluk düzeyi yüksek projelere yönlendirilmiş, yeni proje tekliflerinde ise yüksek ekonomik fayda sağlanması esas alınmıştır. Bu tedbirlerle ortalama tamamlanma süresinde sağlanan yaklaşık yüzde 60'lık azalma sayesinde yatırımların daha erken hizmete sunulması, kamu kaynaklarının verimli kullanılması ve toplumsal faydanın hızla elde edilmesi temin edilmiştir. Ekonomik ve sosyal altyapıyı geliştiren yatırımlara öncelik verilmiş, en yüksek yatırım payını ulaştırma, haberleşme sektörü alırken, bunu madencilik, eğitim ve tarım sektörleri izlemiştir" dedi.

'ÇOCUK CİMER KURULMASI PLANLANMAKTADIR'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Türkiye'nin sesini küresel ölçekte duyurduğunu, dezenformasyon karşısında doğru bilgiyi savunduğunu ve devlet ile millet arasındaki iletişimi güçlendirdiğini aktaran Yılmaz, "Vatandaşlarımızın talep, şikayet ve önerilerini doğrudan kamu yönetimine iletebildiği CİMER'e 2026 yılının ekim ayı sonu itibarıyla 6 milyon 7 bin başvuru yapılmış, geçen yıl hizmete sunulan mobil uygulama üzerinden alınan başvuru sayısı 66 bini aşmıştır. Çocuklarımızın görüş ve önerilerini iletebilecekleri Çocuk CİMER sisteminin kurulması planlanmaktadır. Başkanlığımız NATO Zirvesi kapsamında uluslararası basın mensuplarının çalışmalarını desteklemiştir. Aynı şekilde, COP31 kapsamında uluslararası medya merkezini koordine etmiştir. İletişim Başkanlığı'nın 2025 yılı kesin hesap gideri 6 milyar 888 milyon lira olmuştur. 2027 yılında İletişim Başkanlığı'nın bütçesi için 10 milyar 79 milyon lira ödenek öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI'NIN BÜTÇESİ 229 MİLYAR 65 MİLYON'

Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hizmetlerine değinerek, "Güvenilir dini bilgiye erişimi kolaylaştıran e-Diyanet uygulamasının kullanıcı sayısı 1,5 milyonu açmıştır. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle 2026 Ramazan ayında ülkemizde ve 86 ülkede 6 milyondan fazla kişiye gıda, iftar ve çeşitli destekler sunulmuştur. Son iki yılda vekalet yoluyla yaklaşık 1,8 milyon hisse kurban kesimi ve dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Başkanlığın 2026 yılı bütçe harcamalarının yaklaşık yüzde 96'sı personel giderleri ile sosyal güvenlik devlet primi giderlerinden oluşmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 yılı kesin hesap gideri 129 milyar 701 milyon liradır. 2027 yılında Başkanlığın bütçesi için 229 milyar 65 milyon lira ödenek öngörülmektedir" açıklamasını yaptı.

'SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 83'

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın faaliyetleri hakkında da komisyonu bilgilendiren Yılmaz, 2002 yılında 62 olan proje sayısının 1500'e yaklaştığını, proje ticaret hacminin 5,5 milyar dolardan 150 milyar doların üzerine çıktığını vurgulayarak, "Savunma sanayisinde yerlilik oranımız yüzde 83'e yükselmiştir. Sektörümüz 4 bin 100'ün üzerinde firma ve 130 bini aşkın çalışanıyla yüksek teknolojiye dayalı üretimin ve nitelikli istihdamın önemli merkezlerinden biri haline gelmiştir. Savunma ve havacılık sektörünün toplam cirosu 2002 yılındaki 1,1 milyar dolar seviyesinden 2025 yılında 25 milyar dolara ulaşmıştır. Havacılıktan siber güvenliğe, mikroelektronikten uzay teknolojilerine uzanan yatırımlarımızla ekonomimizin yüksek katma değer üretme kapasitesini geliştiriyoruz. 2002 yılında sadece 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatımız, 2025 yılında 10 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye dünyanın en büyük 11'inci savunma ihracatçısı olmuştur. Yerli kara araçlarımız, deniz platformlarımız, mühimmatlarımız ve insansız sistemlerimiz 185'ten fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Savunma sanayisi, nitelikli istihdam ve katma değeri yüksek ihracatla ülkemizin kalkınmasına ve halkımızın refahına güç vermektedir" diye konuştu.

'MİT'İN BÜTÇESİ 57 MİLYAR LİRA'

Yılmaz, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Terörsüz Türkiye' sürecinde kritik bir rol üstlendiğini ve başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele yürüttüğünü söyledi. Yılmaz, "Teşkilatımız dış politikamıza çok önemli katkılar sunmaktadır. Dijital manipülasyon konularında da siber güvenlik alanında da yapay zeka başta olmak üzere yeni teknolojilerle teşkilatımızın teknolojik altyapısı geliştirilmektedir. 2025 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın kesin hesap gideri 36 milyar 308 milyon lira olmuştur. 2027 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı bütçesi için 57 milyar 987 milyon lira ödenek öngörülmektedir" dedi.

'YAPAY ZEKA KULLANIMINA İLİŞKİN ÇALIŞMALAR SÜRMEKTE'

Yılmaz ayrıca, geçen aylarda Siber Güvenlik Başkanlığı kurulduğunu hatırlatarak, "Bu Başkanlığımız aynı zamanda 69 milyonu aşkın kullanıcının yararlandığı e-Devlet Kapısı'yla ilgili de çalışmalarını sürdürüyor. e-Devlet Kapısı, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından 146 ülkeden 1500'ün üzerindeki proje arasında yapılan değerlendirmede dijital devlet kategorisinde 2'nci olmuştur. Kamuda yapay zekanın kullanımına ilişkin yine çalışmalar sürdürülmekte. Güvenli bulut, yerli iletişim, elektronik posta altyapılarıyla siber güvenlik yazılımlarında milli kapasitenin geliştirilmesi çalışmaları devam ettirilmektedir. Siber Güvenlik Başkanlığımızın 2025 kesin hesap gideri 19 milyon 607 bin lira. 2027 bütçesi için teklifimiz ise 6 milyar 285 milyon liradır" ifadelerini kullandı.

Komisyon, milletvekillerinin görüş ve önerileriyle devam ediyor.