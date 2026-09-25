Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nin ilk AR-GE merkezinin açılışına katıldı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi'nin ilk AR-GE merkezinin açılışına katıldı

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Cevdet Yılmaz, Fırat Üniversitesi\'nin ilk AR-GE merkezinin açılışına katıldı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin ilk müstakil AR-GE binasının açılışına katıldı. Yılmaz, merkezin gençlerin fikirlerini bilimsel üretime dönüştüreceğini ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlayacağını belirtti.

PROF. DR. YASEMİN AÇIK AR-GE MERKEZİ'NİN AÇILIŞINA KATILDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Elazığ'da Fırat Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Yasemin Açık AR-GE Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz, merkezin üniversitenin araştırma potansiyeline güç katacağını ifade ederek, "Kadim Harput kültürünün ve Anadolu'nun köklü irfan geleneğinin taşıyıcısı Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Prof. Dr. Yasemin Açık AR-GE Merkezi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Üniversitemizin araştırma potansiyeline güç katan bu merkez, gençlerimizin fikirlerini bilimsel çalışmalara ve üretime dönüştürmesini sağlayacaktır. Bu merkezde geliştirilecek projelerin, Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojide daha ileriye gitme hedefimize güçlü katkılar sunacağına inanıyorum. Fırat Üniversitesi, yarım asrı aşan köklü akademik birikimiyle ve yetiştirdiği nitelikli insan kaynağı sayesinde ülkemizin ve bölgesinin bilimsel ve teknolojik gelişiminde öncü bir rol üstlenmektedir. 2021 yılında Araştırma Üniversitesi unvanını kazanmasının ardından, 2026 değerlendirmesinde bir basamak daha yükselerek 20'nci sıraya yerleşmesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu başarı, uluslararası ve ulusal akademik sıralamalarla da pekişmektedir. Fırat Üniversitesi, URAP 2025–2026 genel sıralamasında Türkiye'de 16'ncı sırayı alırken, 2026 Şanghay alan sıralamasında yapay zeka alanında Türkiye 2'ncisi olma başarısını göstermiştir. Bu tablo, üniversitelerdeki bilim insanları ve genç araştırmacılarımızın ülkemizin teknoloji hedeflerine verdiği desteğin açık bir göstergesidir" dedi.

'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLEMİZE GÜÇLÜ KATKILAR SAĞLAYACAK'

Merkezin, Fırat Üniversitesi'nin ilk müstakil AR-GE binası olduğunu ifade eden Yılmaz, "Üniversitemizin araştırma kültürünün öğrencilerimize yansıması da son derece kıymetlidir. Fırat Üniversitesi, TÜBİTAK Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın 2023 yılı ikinci döneminde 785 başvuru yapmış; 403 projesinin desteklenmesiyle Türkiye birincisi olmuştur. Bir sonraki dönemde desteklenen proje sayısının 881 başvuruda 461'e ulaşması; gençlerimizin araştırmaya olan ilgisinin, hocalarımızın ise emek ve rehberliğinin artarak sürdüğünü göstermektedir. Fırat Üniversitesi'nin bilimsel çalışmalarda ulaştığı seviyeyi ve gençlerimizin proje geliştirme gayretini daha ileri taşıyacak imkanları kararlılıkla genişletiyoruz. Yapımına üniversitemizin imkanlarıyla başlanan ve hayırsever iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık'ın kıymetli katkılarıyla tamamlanarak üniversitemize kazandırılan bu bina, Fırat Üniversitesi'nin ilk müstakil AR-GE binası olma özelliğini taşımaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz merkez, araştırma ekosistemimize ve milli teknoloji hamlemize değerli katkılar sağlayacaktır. Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Proje Koordinasyon ve Danışmanlık Merkezi, gençlerimize fikir aşamasından prototip üretimine kadar geniş bir yelpazede akademik danışmanlık ve teknik mentörlük sağlamaktadır. 7 gün 24 saat esasıyla hizmet veren modern çalışma alanları ise öğrencilerimizin araştırmalarını zaman kısıdı olmaksızın sürdürebilmelerine imkan tanımaktadır" diye konuştu.

Mesut BUDRAÇ-Selim KAYA/ELAZIĞ,

Kaynak: DHA
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