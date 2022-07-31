Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı

31.07.2022 16:37

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde yapılması planlanan Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle ilgili yaptığı açıklamada, projenin başlangıç tarihinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından önümüzdeki ay duyurulacağını söyledi.

Bakan Kurum, Pursaklar'da "TÜRK-İŞ 70. Yıl Hatıra Ormanı İlk Fidan Dikim Töreni"ne katıldı. Türkiye genelindeki yeşillendirme projelerini anlatan Kurum, 81 ilde yapılacak olan sosyal konut proje hakkında da önemli bilgiler paylaştı.

"YEŞİL ALANLARIMIZIN SAYISINI ARTIRIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli mücadele verdiklerini anlatan Kurum, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yeşil alanlarımızın sayısını ve miktarını artırıyoruz. Bu çerçevede diktiğimiz fidanlarla, koruma alanlarının sayısını artırmakla birlikte Avrupa'da birinci, dünyada ikinci ülke konumundayız. Bu çok önemli bir duruştur. Çevreye ne kadar sevdalı bir lidere sahip olduğumuzu da aslında bu tablo net bir şekilde ortaya koymaktadır.

"ANKARA'DA 23 TANE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Ankara için dört yıl önce bir hedef ortaya koyduk. Sayın Cumhurbaşkanımız 81 ilimizde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefini ortaya koydu ve Ankara'mıza da 23 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bu çerçevede 8 millet bahçemizi tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk. İnşallah, diğerlerini de 2023 itibarıyla tamamlayarak, vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olacağız."

Bakan Kurum'dan 'sosyal konut projesi' açıklaması

"AMACIMIZ TÜRKİYE'Yİ GELECEK NESİLLERE EMANET ETMEK"

Kurum, iklim değişikliğinin dünyanın derinden etkilendiği bir süreç olduğunun altını çizerek, sel, deprem, yangın, kuraklık gibi afetlerin Türkiye'de artık sayısının ve şiddetinin arttığını belirtti. Bu çerçevede yeşil alanların artırılmasının büyük önem taşıdığına işaret eden Kurum, "Son dört yıllık süreçte Ankara'nın yüz ölçümü kadar bir alanı, ki Türkiye'de yüzde 11,7'ye tekabül ediyor, korunan alan haline getirdik. Bunun sayısını artırıyoruz. Korunması gereken tüm alanlara ilişkin de bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Amacımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yemyeşil ve masmavi bir Türkiye'yi gelecek nesillerimize emanet etmektir." dedi.

Bakan Kurum'dan 'sosyal konut projesi' açıklaması

"SOSYAL KONUT PROJESİ 81 İLDE BAŞLATILACAK"

Bakan Kurum, bir gazetecinin, "Sosyal konut projeleriyle ilgili bir açıklama yaptınız ve müjdeyi de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceğini söylediniz. Dar gelirli vatandaşlara yönelik de bir açıklamanız oldu. Buna ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "İnşallah önümüzdeki ay itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatıyor olacağız." dedi. Sosyal konutların içinde, cami, okul, yeşil alanların olacağını ifade eden Kurum, "Aslında medeniyetimizin bize tarif ettiği şehirleşme modelini, 81 ilimizde yaygın bir şekilde sürdürüyor olacağız." diye konuştu.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLUNACAK"

Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Dünyada, eşi benzeri olmayan bir projedir. Hiçbir ülke 20 yılda vatandaşına 1 milyon 100 bin konut yapıp da teslim edememiştir. Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bunun en önemli örneğini göstermiştir. Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini önümüzdeki ay itibarıyla açıklayacağız. Gerek altyapılı arsa ile gerek yapacağımız sosyal konutlarla gerekse şehirlerimizde istihdamı, yatırımı artıracak sanayi alanlarıyla birlikte bu projeyi müjdeleyeceğiz, Sayın Cumhurbaşkanımız paylaşacak. Vatandaşlarımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek."

YORUMLAR
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Kurum: '(Sosyal konut projesi) Vatandaşlarımız kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek' Kurum: '(Sosyal konut projesi) Vatandaşlarımız kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecek' BAKAN KİRİŞCİ: TÜRKİYE'NİN VENEZUELA'DAN ALDIĞI BİR METREKARE TOPRAK YOK BAKAN KİRİŞCİ: TÜRKİYE'NİN VENEZUELA'DAN ALDIĞI BİR METREKARE TOPRAK YOK
Kaynak: AA

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