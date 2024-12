Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde yıl sonu itibarıyla konutların yüzde 45'inin vatandaşlara teslim edileceğini belirterek, "2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak." dedi.

Bakan Kurum, TBMM Genel Kurulunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı.

Son birkaç yıl içinde Elazığ, Malatya ve İzmir depremleriyle büyük acılar yaşandığını, devlet-millet el ele vererek, 45 bin konutu hızla teslim ettiklerini anımsatan Kurum, bu depremlerin acısı geçmeden 6 Şubat 2023'te yaşanan depremlerde 11 il için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla ilk 3 ay içinde 180 bin yeni konutun inşasını başlattıklarını dile getiren Kurum, "Böylece, Cumhuriyet tarihinin en büyük deprem konut seferberliğini, asrın inşasını başlatmış olduk. Şu anda deprem bölgesinde, afete dirençli konutlarımızı 1 saat daha erken sunma motivasyonuyla çalışıyoruz." diye konuştu.

Deprem bölgesinin dünyanın en büyük şantiye sahasına dönüştüğüne işaret eden Kurum, tablolar eşliğinde şu bilgileri verdi:

"Şu anda 11 ilimizde 174 ayrı alanda, toplamda 3 bin 481 şantiyede eş zamanlı olarak iş makinalarımız dur durak bilmiyor ve bu şantiyelerde tam 182 bin işçi, emekçi, mimar ve mühendis kardeşimiz, alın teri döküyor. Seçimden önce 'Recep Tayyip Erdoğan bu enkazın altında kalır' diyen muhalefete rağmen 11 ilimizde 453 bin hak sahibi vatandaşımız için inşasını başlattığımız 390 bin ve yerinde dönüşen 29 bin konut ve iş yeriyle beraber toplamda 419 bin 35 konutumuzun, iş yerimizin inşasını başlattık."

Kurum, 30 Kasım'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 155 bininci konutun anahtarlarını teslim ettiklerini dile getirerek, "Sayın Özgür Özel 5 gün önce bu kürsüde tam da anlatamamakla birlikte buradaki rakamları kendince yorumladı. Şimdi ben size gazi meclisimizden doğrusunu tane tane anlatayım. Bir, şu an itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız için inşa edilmesi gereken konutların yüzde 93'ünün inşası başlamıştır. İki, bu yıl sonu itibarıyla, yani 20 gün sonra konutların yüzde 45'i de vatandaşlarımıza teslim edilecektir. Üç, siz isteseniz de istemeseniz de 2025 yılı sonu geldiğinde 11 ilde evine girmeyen afetzede kardeşimiz kalmayacak." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesinden şantiyelerden örnekleri görsellerle sunan Bakan Kurum, tüm kent merkezlerinde yüzlerce projeye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti. Kurum, "Allah'ın izni, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği, Cumhur İttifakı'mızın desteği, kalbimizde vatan ve millet sevdasıyla, aşkıyla 2025 yılı sonunda 11 ilimizde 453 bin yeni yuvamızı tamamlayacağız." dedi.

Bakanlık görevleri boyunca çok sayıda yurt dışı ziyarette bulunduğunu söyleyen Kurum, görüştüğü herkesin, "Biz ne böyle bir yıkım ne de böyle bir mücadele gördük. Aynı anda bu kadar konut üretimini kimse yapamaz, bu operasyonel kabiliyeti dünyanın hiçbir ülkesi gösteremez" dediğini aktardı. Kurum, "Biz de yabancı dostlarımızın teslim ettiği hakkı, teslim edemeyenlere buradan ifade edelim. Bu başarı, Türkiye Cumhuriyeti'nin başarısıdır, devletine güvenen büyük Türk milletinin başarısıdır. Milletimizin gönlü ferah olsun, asla endişe etmesin. Bugün konuşanlar, tarih önünde söylediklerinden pişman olacaklar." ifadesini kullandı.

Yaptıkları onca esere "çamur atanlara, millete hayal satanlara" rağmen tarihin en büyük konut seferberliğinde, millete verdikleri sözleri 22 yıldır olduğu gibi tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Kurum, "Bu işi başarmaya dair söz, bizim sözümüzdür, devletimizin sözüdür, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın sözüdür." dedi.

Bakan Kurum, 12 yıl önce İstanbul'dan başlattıkları "Kentsel Dönüşüm Seferberliği"ni de kararlılıkla sürdürdüklerine işaret ederek, "Bugüne kadar sosyal konutlarımızla beraber 3,7 milyon yuvayı yeniledik, bu yuvalarda 15 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık. Şu anda ülkemizin dört bir yanında 735 bin yuvamızı dönüştürüyoruz." diye konuştu.

İstanbul'un geçmişinde depremlerle ağır sınavlar verdiğini anımsatan Kurum, "Şu anda da taşıdığı deprem riski nedeniyle Türkiye'nin bekasını tehlikeye atabilecek bir konumda bulunmaktadır. İstanbul'umuzda 7,5 milyon ev ve iş yerimiz var. Üzülerek söylüyorum, bunların 1,5 milyonu riskli durumda ve özellikle de 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerekmektedir. Devletimiz bu durum karşısında, İstanbul'un 39 ilçesinde dönüşüm seferberliği kapsamında bugüne kadar 907 bin ev ve iş yerini dönüştürmüştür." dedi.

"İstanbul'u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz"

İstanbul'un her ilçesinde vatandaşlara yeni konutlar teslim edildiğini belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Bugün hamdolsun İstanbul'un her mahallesinde biz varız. İstanbul genelinde, 193 bin yuvamızın yenileme sürecini, on binlerce emekçi kardeşimizle birlikte sürdürüyoruz. Şunun artık herkes tarafından bilinmesi ve gereğinin yapılması şarttır. İstanbul'un deprem tehdidiyle mücadele meselesi, görmezden gelinecek, sümen altı edilecek, sempozyumlara sıkıştırılacak bir mesele değildir. Tam aksine bu milletten oy alan hepimizin omzumuza yüklenen tarihi bir vecibedir. Bu yolda somut adım atma isteği olan herkesle işbirliğine hazırız, gayret gösteren herkese kapımız sonuna kadar açıktır. İstanbullu kardeşlerimiz bilsin ki biz aziz İstanbul'un her caddesinde, her sokağında dönüşüme aşkla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz. İstanbul'u kurtarma seferberliğimizden tek bir an bile taviz vermeyeceğiz."

Kurum, sosyal konut seferberliğine ilişkin de bilgi vererek, "Görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla bugüne kadar 1 milyon 462 bin sosyal konut ve bunun yanında da 46 bin sosyal donatıyı tam 5 milyon dar gelirli vatandaşımıza sunma başarısını gösterdik." dedi.

Şu anda 81 ilin her yerinde 312 bin konutun inşasının da devam ettiğini söyleyen Kurum, 50 ve 100 bin sosyal konut projesindeki konutları da depremin getirdiği yüksek maliyetlere rağmen büyük oranda bitirme başarısını gösterdiklerini ifade etti. Kurum, "250 bin sosyal konut kampanyamızda da şu anda 88 bin konutumuzun inşasına başladık. TOKİ'nin açıkladığı ihale takvimine göre tüm inşaatları başlatacağız. İlk Evim Arsa Projesi kapsamında da 2025 yılı Temmuz ayına kadar tahsis süreçlerini tamamlayacağız. 2025 yılı sonu itibarıyla da 81 ilimizde, ilçelerimizde dar gelirli vatandaşlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ev sahibi olmalarına imkan sağlayacak yeni bir sosyal konut projemizi daha başlatacağımızı buradan tekraren ilan ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kurum, tarihi kent meydanı projelerine ilişkin de bilgi verdi.

(Sürecek)