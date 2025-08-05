CHP, Ağustos'ta Saha Çalışmaları Yapacak - Son Dakika
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Politika

CHP, Ağustos'ta Saha Çalışmaları Yapacak

CHP, Ağustos\'ta Saha Çalışmaları Yapacak
05.08.2025 12:48
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Gökhan Günaydın, CHP milletvekilleriyle birlikte Edirne'den başlayarak ağustos ayında saha çalışmaları yapacak.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin ağustos ayı boyunca saha çalışması yapacaklarını söyledi.

Beraberindeki milletvekilleriyle CHP Edirne İl Başkanlığını ziyaret eden Günaydın, burada düzenlediği basın toplantısında, Türkiye genelinde yapılacak saha çalışmalarına serhat şehri Edirne'den başladıklarını ifade etti.

Ülke genelinde vatandaşlarla buluşacaklarını belirten Günaydın, "81 ilimizde tüm milletvekillerimiz, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ağustos ayında saha çalışması yapacak. 5 Ağustos'tan başlayıp ağustosun sonuna kadar milletvekilleri, PM ve YDK üyelerinin saha çalışmalarının toplam iş günü süresi 1377 gün olacak." dedi.

Günaydın, TBMM'nin temmuz ayı sonunda tatile girdiğini, bu zamanı çalışarak değerlendireceklerini dile getirdi.

CHP'nin Mecliste verdiği kanun teklifleri ve araştırma önergelerinin kabul edilmediğini ifade eden Günaydın, şunları kaydetti:

"Mecliste bütün kış boyunca çalıştık. CHP 744 kanun teklifi verdi, bu tekliflerden kanunlaşanların sayısı sıfır. Bu yalnızca bizim değil, diğer muhalefet partilerinin de durumunu gösteriyor. Biz 1250 araştırma önergesi vermişiz, kabul edilip Meclis Araştırma Komisyonuna çevrilenlerin sayısı sıfır. O halde bu meclis ortaklaşa bir kanun yapma, bir yasama faaliyeti yapmıyor. Türkiye'nin yararına bir yasama faaliyetinin aracı olmaktan da çoktan çıkmış."

Gökhan Günaydın, TBMM'nin tatile girmesinin CHP milletvekilleri için tatil anlamına gelmediğini, ağustos boyunca sahada olacaklarını belirtti.

Sahada vatandaşların sorunlarını dinleyeceklerini anlatan Günaydın, şöyle devam etti:

"An itibarıyla Türkiye'nin birinci partisi olan CHP'nin çok büyük bir sorumluluğu vardır. Muhalefet etmek çok kıymetlidir, ancak muhalefet ederken yerine ne koyacağımızı da göstermemiz gerekiyor. Bugün Edirne'de yapacağımız gibi. Tarımın sorunu var nasıl çözeceğiz, esnafın sorunu var nasıl çözeceğiz. Yaşamanın geriye kalan döneminde geçim sıkıntısı yaşamak zorunda kalan emeklinin derdiyle nasıl hemhal olacağız. Bütün bu yolları göstermek, yurttaşı ikna etmek ve bir an evvel memleketi erken seçim sath-ı mailine sokarak bu iktidardan kurtulma sorumluluğumuz vardır."

Toplantıya, CHP Tekirdağ milletvekilleri Faik Öztrak, İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gecan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve partililer katıldı.

Edirne'deki saha çalışmaları kapsamında, CHP heyeti, kent merkezi ve ilçelerde ziyaretlerde bulunacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika CHP, Ağustos'ta Saha Çalışmaları Yapacak - Son Dakika

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