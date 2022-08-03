CHP'li Kaya, 2022 KPSS sorularıyla ilgili iddiaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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CHP'li Kaya, 2022 KPSS sorularıyla ilgili iddiaları değerlendirdi Açıklaması

03.08.2022 13:28
CHP'li Kaya, 2022 KPSS sorularıyla ilgili iddiaları değerlendirdi Açıklaması

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "KPSS sorularında benzerlikler olabilir, mantıksal olarak aynı sorular da çıkabilir ama birebir aynı olması izah edilemez." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, "KPSS sorularında benzerlikler olabilir, mantıksal olarak aynı sorular da çıkabilir ama birebir aynı olması izah edilemez." dedi.

Kaya, beraberindeki CHP milletvekilleri ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "2022 KPSS lisans oturumundaki bazı soruların, bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğu" iddiasını değerlendirdi.

Sınavlara ilişkin daha önce de tartışmalar varken hiç ses çıkarmayan ÖSYM Başkanlığının, hızlıca "iddiaların asılsız olduğunu" açıklamasının kendilerini şaşırttığını söyleyen Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Denetleme Kuruluna (DDK) inceleme talimatı verdiğini ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ü görevden aldığını hatırlattı.

İddiaların ardından hızla ÖSYM Başkanı Aygün'ü görevden aldığı ve DDK'yi göreve davet ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Kaya, konunun açığa çıkmasının kendileri için elzem olduğunu vurguladı.

Kaya, iddialar konusunda bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını bildirerek, "Sorularda benzerlikler olabilir, mantıksal olarak aynı sorular da çıkabilir ama birebir aynı olması izah edilemez. Milli Eğitim Bakanı o koltukta oturduğu müddetçe bu sorun çözülemez. Bu konu açığa çıkmazsa önümüzdeki dönem yapılacak tüm sınavlar da şaibeli olacak." diye konuştu.

Toplantıya katılan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile CHP Muğla Milletvekili Suat Özcan da iddiaların açığa çıkarılmasını istediler.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Ankara, KPSS, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Kaya, 2022 KPSS sorularıyla ilgili iddiaları değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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