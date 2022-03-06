CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti

06.03.2022 15:20

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen kaza hem spor hem de siyaset dünyasını yasa boğdu. Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin anonsçuluğunu yapan Çağdaş Alkan, trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Çanakkale- İzmir kara yolu Yolören Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden teknik direktör Çağdaş Alkan, hem spor hem de siyaset camiasını yasa boğdu.

MİNİBÜSE ARKADAN ÇARPTI

1966 Edremitspor Teknik Direktörü ve Edremit Belediyesi'nin Akçay sorumlusu olarak görev yapan Çağdaş Alkan idaresindeki 10 KZ 434 plakalı otomobil, aynı şeritte ilerleyen Burak B'nin kullandığı 10 KT 775 plakalı minibüse arkadan çarptı.

ARAÇTA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle Alkan, bulunduğu araçta sıkıştı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

CHP camiasını yasa boğan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsçuluğunu yapan isim kazada öldü

HASTANEDE VEFAT ETTİ

İtfaiye tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Alkan, 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Alkan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MUHARREM İNCE'NİN ANONSÇULUĞUNU YAPMIŞTI

Çağdaş Alkan, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin anonsçuluğunu üstleniyordu.

CHP camiasını yasa boğan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsçuluğunu yapan isim kazada öldü
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Son Dakika Politika CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP camiasını sarsan ölüm! Muharrem İnce'nin de anonsculuğunu yapan isim kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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