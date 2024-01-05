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CHP, Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantı talep etti - Son Dakika
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CHP, Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantı talep etti

CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme yapılması istemiyle, TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına başvurdu. Başvuruda, Yargıtayın hukuk tanımazlığı neticesinde ihtilaf doğduğu ve konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinin muhtaç hale geldiği savunuldu. CHP, bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.

CHP, Can Atalay kararıyla ilgili olağanüstü toplantı talep etti
05.01.2024 - 14:30,  Güncelleme: 14:46
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CHP, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Gezi Parkı davası hükümlüsü TİP Milletvekili Can Atalay kararıyla ilgili genel görüşme yapılması istemiyle, TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Salı günü olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına başvurdu.

TBMM Başkanlığına sunulan başvurunun gerekçesinde, "Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında gerçekleşen hukuka aykırı yargılama sürecinde Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında, Yargıtayın hukuk tanımazlığı neticesinde ihtilaf doğduğu ve konuyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesinin muhtaç hale geldiği" savunuldu.

Gerekçede, "Yargı krizinin ötesine taşınan ve bir devlet krizi şekline dönüşen; Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Anayasa'da yazılı niteliklerini ortadan kaldıran ve demokratik devlet yapısını bozan; politik sonuçların yani sıra ekonomik sonuçlar da doğuracak nitelikte olan bu sürecin TBMM tarafından ele alınarak çözümlenmesi için olağanüstü toplantı çağrısı yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Başvuruda, genel görüşme önergesinin ele alınması amacıyla TBMM Genel Kurulunun 9 Ocak Salı günü saat 15.00'te olağanüstü toplanması istendi.

Başvuruda, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekilleri ve milletvekillerinin yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Koçyiğit Kılıç ve Sezai Temelli, Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca Demir'in de imzası bulunuyor.????

Kaynak: AA
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