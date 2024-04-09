CHP\'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu

Politika

Eski CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, kendisi hakkında, "Seçim öncesi ve sonrası belediyeye ihtiyaç dışı alımlar yaptı" diyen CHP'li yeni Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yanıt verdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bozkurt, "İthamların aksine ihtiyaç fazlası bir kişi bile işe alınmamıştır. 'Boş bir kasa bıraktı' şeklindeki ifadeler hiç samimi değildir." ifadelerini kullandı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Özer göreve başladıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yapmış ve eski belediye başkanı tarafından ihtiyaç dışı işe alımlar yapıldığını ifade etmişti. Özer ayrıca belediyeyi boş bir kasa devraldığını da söylemişti. CHP'li eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise, "270 arkadaşımızın işine son verildi. Ben sustukça da ithamlar devam etti. 'Boş kasa bıraktı' lafı samimiyetsizliktir." dedi.

Yerel seçimlerin ardından Esenyurt'ta yeni bir tartışma başladı. 2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024'te Ahmet Özer'i aday gösterdi. Seçimlerde en çok oyu alan Ahmet Özer, Esenyurt Belediye Başkanı seçildi. Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime sert sözlerle yüklenmişti. Eski Belediye Başkanı Bozkurt'tan ise cevap gecikmedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer

"ESKİ BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN İHTİYAÇ DIŞI İŞE ALIMLAR YAPILDI"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 5 Nisan'da yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir. Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz 'kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir." ifadeleri kullandı.

"BELEDİYEYİ BOŞ KASA İLE DEVRALDIK"

Başkan Ahmet Özer, paylaşımının devamında "Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurt'umuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır. Ancak belirtmek isteriz ki ihtiyaç olduğu takdirde belediye başkanlığımızca yeni alımlar yapılacaktır." dedi.

ESKİ BAŞKAN SESSİZLİĞİNİ BOZDU: BEN SUSTUKÇA İTHAMLAR YÜKSELDİ

Yeni Başkan Ahmet Özer'in işten çıkarmaları karşısında eski Başkan Kemal Deniz Bozkurt da sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bozkurt, "Çok zorlu bir 5 yılı tamamlamışken bize birtakım ithamlarda bulunuldu ve yaklaşık 270 kıymetli arkadaşımızın işine son verildi. Partime saygımdan dolayı susmayı tercih etmiştim ancak ben sustukça ithamlar yükseldi. Bu nedenle kamuoyunu da bilgilendirmek zorunluluk haline geldi." ifadelerini kullandı.

"BOŞ KASA" LAFINA SERT TEPKİ

2019 yılında göreve başladığı andan beri kimseyi ekmeğinden etmediğini ifade eden Bozkurt, "2019 yılından 2024 yılına kadar da baktığınızda personel sayımız birbirine çok yakındır. İthamların aksine ihtiyaç fazlası bir kişi bile işe alınmamıştır. Devir teslimde yeni seçilen yönetime Esenyurt Belediyesi'nin içinde bulunduğu durumu açık bir şekilde anlatmama ve ayrıca durumu anlatan imzalı bir kitapçık vermeme rağmen "Boş bir kasa bıraktı" şeklindeki ifadeler hiç samimi değildir. Merak edenler sosyal medya hesabımdan neleri başardığımızı görebilir." şeklinde konuştu.

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt

"CHP KÜLTÜRÜNDE KUMPAS DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Bozkurt, açıklamasının devamında şunları söyledi: "İlgililerden aldıkları bilgiye rağmen kumpas kurduğu iddia edenler, bilmelidir ki CHP kültüründe kumpas diye bir şey yoktur. Eminim parti yetkililerim de bu durumu değerlendireceklerdir. Bu zamana kadar hep Esenyurt'u ileri taşımaya çalıştım. Bu onurlu yürüyüşümü sizden aldığım güçle devam ettireceğim."

İşte Kemal Deniz Bozkurt'un o paylaşımı: