Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün dayanır
Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün dayanır

Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün dayanır
06.09.2025 15:40  Güncelleme: 16:00
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü, partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, 22. Olağanüstü Kurultay kararına ilişkin soruya karşılık, 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultay'ın o günkü tartışmalar ve partiye kayyum atama niyeti üzerine siyasi bir meydan okumayla Genel Başkanlık yetkisi kullanılarak yapıldığını söyledi.

CHP'nin üzerindeki birtakım dizayn, kurgu ve partiye kurulan kumpasların ardı arkasının kesilmediğini ve İstanbul İl Kongresinin iptal edildiğini aktaran Özel, şunları kaydetti:

"İstanbul İl Kongremizi bu konularda yetkisiz bir mahkeme iptal etti. Delegeliklerini de iptal etti. Karar dolayısıyla ilgili bütün mahkemelerin de ilgi alanına girdi. Ankara'da daha önce defalarca tedbir kararını reddeden mahkemeye o karar da gitti. Haklı olarak mahkeme başkanı o kararı talep etti ve ayın 15'inde de duruşmamız var. Bu duruşmadan önce bu kez delegelerimizin imzalarıyla, Türkiye'deki tüm delegeler, 1,5-2 gün gibi bir süre içinde kendi imzalarıyla noterlere giderek seçimin kendi iradesiyle yenilenmesini istiyor. Bu delegelerin içinde İstanbul delegeleri yok. Bu delegelerin içinde geçen kurultayı kazandığımız için doğal delege olan ben, MYK üyesi arkadaşlarım ve Parti Meclisi üyesi arkadaşlarımız, Yüksek Disiplin Kurulumuz yok. Geriye kalan binin biraz üzerindeki delegenin tamamına yakınının imzaları Genel Merkeze ulaştı ve biz de dün itibariyle Yüksek Seçim Kurulunun kararından sonra bir başvuru yaptık."

Özgür Özel: Kayyum Atanırsa 6 Gün Dayanır

"GENEL BAŞKANLIĞA BİR KAYYUM ATANIRSA..."

Özgür Özel, 21. Olağanüstü Kurultay kararının siyasi, 22. Olağanüstü Kurultay kararının ise teknik ve hukuki bir hamle ve tedbir olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer kurulların, mahkemenin aldığı kararlarla da uyumlu. Ne sonuç doğuracak? Bir kez, 'İstanbul kongresi sonucu etki etti' onlar yok. Doğal delegelikler yok. Geri kalan delege iradesini bir kez daha yenileyecek. Siyasi yönden böyle bir sonucu var. Hukuki yönden ise delegeler imza toplayıp da yarıdan bir fazlasına ulaştığında Genel Başkan istemese de partiyi yöneten, Parti Meclisi istemese de olağanüstü kongre oluyor, bu yol açık. Geçmişte de denemeleri oldu. Delegelerimiz o yolla, Genel Başkanın dahi engel olamayacağı bir kurultay kararı aldılar. Ne zaman için? 21 Eylül tarihi için. 15'inde bir karar olup partinin Genel Başkanlık noktasına, hiç tahmin etmiyorum ve burada mahkemenin öyle yürütüldüğünü, Asliye Hukuk Mahkemesinin bir yetki aşımını falan tahmin etmiyorum ama tut ki İstanbul'daki mahkemenin kararı gibi ya da o kararın da etkisiyle burada partinin Genel Başkanlığına bir kayyum atanırsa o kayyum orada 6 gün durur. Çünkü partinin Genel Başkanının durduramadığı bir süreçtir bu. 6 gün sonra da parti seçilmiş Genel Başkanını yeniden seçer. Teknik, hukuki, bütün kararlarla uyumlu bir hamledir. O yüzden iletişimini de biz yapmadık. Yani başvurmayı duyurmadık. Daha sonra işte haberlere yer aldı. Zaten gazete ilanı veriyorsunuz. Gazete ilanı bugün de yayınlandı zaten. 21'inde hep birlikte toplanacağız ve kurultayımızı yapacağız."

"DOĞAL SÜRECİMİZ KASIM AYI SONU GİBİ TAMAMLANMIŞ OLUR"

İstanbul İl Kongresi için de mahkemenin iptal etmediği önceki delegelerin tamamına yakınının kongrenin yenilenmesine yönelik irade ortaya koyduğunu dile getiren Özel, "O toplantı da yapılacak. O da seçilecek. Ayrıca da dün YSK'nın verdiği, hepimizin beklediği doğru bir kararla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri yapılacak. Yani doğal sürecimiz de kasım ayının sonu gibi tamamlanmış olacak. O tamamlandığında bütün bu tartışmaların geride ve konusuz kaldığı bir sürece ulaşılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Özgür Özel, Politika, İstanbul, Kayyum, ankara, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Özgür Özel: Kayyum atanırsa 6 gün dayanır - Son Dakika

