CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan, HDP'ye kına gönderdi! - Son Dakika
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CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan, HDP'ye kına gönderdi!

27.09.2022 16:32

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilmesi yönünde alınan karara sevindiklerini açıklayan HDP Genel Merkezine kargoyla kına yolladı. Özcan, "Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım" açıklamasını yaptı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesiyle ilgili arasında geçen diyalogun ardından Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç sebebiyle sevk edildiği yüksek disiplin kurulunda 1 yıl süreyle ihraç edildi. HDP milletvekillerinin sosyal medyada kararı olumlu buldukları yönünde paylaşımlarının ardından Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargo yoluyla kına gönderdi.

Bolu Belediye Başkanı Özcan, HDP'ye kına gönderdi

"ONLARI MEMNUN EDEN BİR KARAR ÇIKTI"

Sağlık Mahallesi'nde bulunan PTT şubesinden HDP Genel Merkezi'ne kına gönderen Özcan, "Dünden itibaren Türkiye'de bölücü terör örgütü mensuplarının siyasi uzantıları ve üyeleri sempatizanları adeta bayram ediyor. Biliyorsunuz sığınmacılarla ilgili söylediğim sözler ve bunların terör örgütüyle bağlantılarını ortaya koyan konuşmalarım yüzünden uzunca bir süredir HDP'nin hedefindeydim. HDP'li yetkililer benim CHP'den ihraç edilmemi resmen talep ettiler. Dün de ziyadesiyle onları memnun eden bir karar çıktı. 1 yıllık süreyle CHP ile üyelik bağım askıya alındı. Geçici olarak ihraç edildim. Nasip olursa 13 Haziran'da, tedbirli olduğum için bu sürenin zaten yaklaşık 4 ayını tamamladım. 13 Haziran'da da evime, yuvama CHP'ye geri döneceğim" dedi.

Bolu haberleri! Bolu Belediye Başkanı Özcan, HDP'ye kına gönderdi

"ONLARLA HESABIM BİTMEYECEK"

HDP terör örgütüyle bağını kesmediği sürece bu partiyle hesabının bitmeyeceğini ifade eden Özcan, "Bu terör örgütü uzantılarına, HDP yöneticilerine kına göndermek için geldim. Bunun anlamını herhalde herkes bilir. Bunlardan birkaç adet var. Hepsini HDP Genel Merkezi'ne gönderiyorum da yeterli miktarda bulundursunlar bu kınayı. Bir tanesini terör örgütü lideri Öcalan'a göndersinler. Bir tanesini de o Kandil'deki Karayılan şerefsizine göndersinler diye bu kınaları hazırladım. Az sonra da göndereceğim. Benim bu Türk milletinin altını oyan HDP denilen yapıyla mücadelem, terör örgütüyle bağını kesin, kati bir suretle kesmediği sürece hesabım bitmeyecek. Onların da benimle ilgili hesabı bitmeyecek" diye konuştu.

Bolu haberleri! Bolu Belediye Başkanı Özcan, HDP'ye kına gönderdi

"VATAN HAİNLERİYLE KONUŞACAK MEVZUMUZ OLAMAZ"

Açıklamalarının tarihe not düşülmesini isteyen Tanju Özcan, "Bugün söylediklerim tarihe not olarak düşsün. HDP, Kürt vatandaşlarımızın temsilcisi değildir. HDP, siyaseten iş tutulabilecek bir yapı değildir. HDP ile siyaseten bir araya gelmeyi düşünen varsa Türkiye'de ben iki kez daha düşünmesini tavsiye ediyorum. Çünkü vatan hainleriyle oturup konuşacak mevzumuz söz konusu dahi olamaz" diye konuştu.

YORUMLAR (1)
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Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır Erdoğan'dan Mersin'deki terör saldırısı sonrası sert sözler: HDP'nin ve CHP'nin gazeteci diye kabul ettiği grupların her terör saldırısında izi vardır CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti CHP üyeliği 1 yıllığına askıya alınan Tanju Özcan kararı yargıya taşıyacağını belirtti
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Tanju Özcan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan, HDP'ye kına gönderdi! - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen Tanju Özcan, HDP'ye kına gönderdi! - Son Dakika
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