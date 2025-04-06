CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt - Son Dakika
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Politika

CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, olağanüstü kurultayda aday olamayınca Özgür Özel başta olmak üzere birçok ismi hedef alan Berhan Şimşek'e yanıt verdi. Emir "Ciddi bir adaylık söz konusu olduğunda 67 imza almak zor olmamalıdır. Sayın Berhan Şimşek eğer o imzaları toplamış olsaydı onu zamanında divana vermesi gerektiğini bilecek kadar da deneyimli bir siyasetçidir" dedi.

06.04.2025 15:44
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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultay'ında yeterli delege sayısına ulaşamadığı için seçimde aday olamayan eski Milletvekili Berhan Şimşek, kurultay salonunda CHP lideri Özel ile yaşadığı gerginliğin ardından soluğu gazetecilerin yanında almıştı.

"DİVAN BAŞKANINDAN RİCA ETTİM"

Şimşek, büyük bir baskı altında ve büyük bir uğraşla kurultaya geldiğini belirterek, "Partili arkadaşlarım da şahitler, içeriye girilemiyor. Benim yanımda olan arkadaşlarda bir belge yok, Genel Merkez bunu vermiyor ve arkadaşlar içeriye 5 dakika geç girdi. İnanılır gibi değil. 97 tane imza burada. Divan Başkanından rica ettim, usul hakkında konuşmak istediğimi söyledim. Özel'in seçildiği geçen kurultayda listeler dört saat sonra verildi. Diyeceksiniz ki şartlar bu, hızlandırılmış bir kurultay, hızlandırılmış bir saat ve hızlandırılmış bir yapı. 15 gün önce kurultay kararı alıyoruz, 10 gün tatil ve adaylar yarışacak, nasıl yarışacak" diye konuştu.

"YAPILAN GAFLARIN HADDİ HESABI YOKTUR"

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e eleştirilerde bulunan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti; "'Atatürk kadar konforum yok' dedin. MİT Müsteşarı'na üyeleri sormaya kalktın. Komik işler, güçler ortaya koydun. Temmuz ayında ışık açıp kapattırdın. En önemli önerisi; 'bin 400 liralık Yeni Rakı 140 lira olacak.' Yapılan gafların haddi hesabı yoktur. Bunları parti örgütü ile paylaşmamız gerekirdi. Özel, bir önceki kurultayda 'Tayyip Erdoğan'ın karşısında ayağa kalkacağım, Bahçeli ile el sıkışacağım, normalleşeceğim, yumuşayacağım' deseydi acaba içerideki delege 100 oy verir miydi? Başta Ekrem olmak üzere içerideki tutsak arkadaşlarım normalleşmenin ve yumuşamanın sonucudur. Bunları söyleyeceğiz diye niye korkuyorsunuz?

"CHP KİMSENİN HOLDİNGİ DEĞİLDİR"

Bütün bunların içerisinde tek kale maç, tek lider, tek liste; 'hoş geldin Tayyip Erdoğan.' Lütfetmişler çarşaf liste yapmışlar. Düne kadar blok liste ile gittiniz. Son anda bunu değiştirdiniz. CHP, kimsenin holdingi değildir. CHP örgütü kimsenin marabası değildir. Bu parti öyle sıradan kurulmadı, dilekçesi İçişleri Bakanlığına verilmedi. Bu partinin dilekçesinde Gelibolu'da, Sivas Kongresi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda ve cephelerde atalarımızın kanı mürekkep olarak kullanıldı. Sayın Özgür Özel, hayırlı uğurlu olsun, kutluyorum sizi. Santraforun biri yok, Kemal Bey yok, cumhurbaşkanlığı adaylığını şimdiden açıklayabilirsin. Partim adına büyük acı duyuyorum. Ben bu partide duvarlara CHP yazarken Sayın Özgür Özel ve yanındakiler kısa pantolonla geziyordu."

CHP'DEN ŞİMŞEK'E YANIT GECİKMEDİ

Kurultayda aday olamayınca sert tepki gösteren Berhan Şimşek'e CHP adına ilk yanıt Grup Başkanvekili Murat Emir'den geldi. Emir "Ciddi bir adaylık söz konusu olduğunda 67 imza almak zor olmamalıdır. Sayın Berhan Şimşek eğer o imzaları toplamış olsaydı onu zamanında divana vermesi gerektiğini bilecek kadar da deneyimli bir siyasetçidir" dedi.

CHP\'den Berhan Şimşek\'e ilk yanıt

Berhan Şimşek, Özgür Özel, Murat Emir, Politika, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'den Berhan Şimşek'e ilk yanıt - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Selennur Adıgüzel:
    Atatürk mezardan kalksa Parti'nin başına aday koymazlar.... 22 0 Yanıtla
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