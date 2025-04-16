CHP'den Erken Seçim ve İmamoğlu için Kampanya Başlatıldı - Son Dakika
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Politika

CHP'den Erken Seçim ve İmamoğlu için Kampanya Başlatıldı

Ordu'da açılışı yapılan Kent Lokantası etkinliğinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından 28 milyon imza toplayarak erken seçim talep edeceklerini söyledi.

16.04.2025 17:35
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ORDU'da Altınordu Belediyesi tarafından ikincisi hizmete giren Kent Lokantası'nın açılışına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "En az 28 milyon imzayla bu ülkeyi erken seçime ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da özgürlüğe davet etmek için bir kampanya başlattık. Sandık milletin önüne gelene kadar meydanlardan geri durmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de 2'ncisi hizmete giren Kent Lokantası'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Zeybek, "Halkın gıdaya, proteine ulaşmasını düşündüğün için birinciyi, arkasından ikinciyi açıyorsun. Belki üçüncüyü de açacaksın, aşevini açacaksın. Kamudan gelen gücünü bu halk için kullanacaksın. Böyle genç ve çalışkan belediye başkanlarımız olduğu sürece Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtı yere gelmez" dedi.

Zeybek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin, "15,5 milyon insanımızın verdiği oyla 23 Mart tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu tam da ön seçimin yapıldığı gün tutukladılar. Hala Silivri Cezaevi'nde. Şimdi biz büyük bir kampanya başlattık. 15,5 milyon insan ön seçimde oy kullandı. Şimdi en az 28 milyon imzayla bu ülkeyi erken seçime ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu da özgürlüğe davet etmek için bir kampanya başlattık. Pazar günü itibarıyla Samsun'daki mitingimizde Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel açıkladı. 10 milyona ulaştık. Eğer bugün burada bulunan, imzasını hala atmamış olan varsa hiç gecikmeden atınız. Biz 28 milyon imzaya ulaştığımızda bu ülkeyi erken seçime götüreceğiz ve Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını özgürlüğüne kavuşturacağız. Pazar günü Samsun'daydık. Bugün Sayın İmamoğlu'nun ve Murat Çalık'ın belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü'nde tahmin ediyorum 100 binler buluşacak. Cumartesi günü iktidarın en güçlü olduğu, bizim milletvekilimiz olmayan Yozgat'tayız. Sonra Ankara'dayız. Türkiye'nin her yerindeyiz. Sandık milletin önüne gelene kadar, Sayın Ekrem İmamoğlu özgürlüğüne kavuşana kadar meydanlardan bir gün olsun geri durmayacağız" diye konuştu.

Zeybek, ayrıca, "Ey iktidar sahipleri, şunu hiç unutmayınız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir numaralı üyesi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine kayyım atamaya çalışanın alnını karışlarız alnını" dedi.

Haber-Kamera: Emrah GEMİCİOĞLU/ Ordu,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'den Erken Seçim ve İmamoğlu için Kampanya Başlatıldı - Son Dakika

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