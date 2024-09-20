CHP'den Kadir Aydar'a Destek - Son Dakika
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Politika

CHP'den Kadir Aydar'a Destek

CHP\'den Kadir Aydar\'a Destek

CHP yöneticileri, siyaset yasağı getirilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek verdi.

20.09.2024 19:07
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CHP İl Başkanlığı yöneticileri, milletvekilleri ve belediye başkanları, siyasi yasak getirilen Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'a destek vermek için basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, "Ceyhan, Kadir Başkan'ını tekrar koltuğuna oturtana kadar, hepimiz Kadir Başkan'ın arkasında yer alacağız" dedi.

2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar'ın, geçmişte aldığı hapis cezaları dolayısıyla adli sicil kaydı bulunması nedeniyle mazbatası Yüksek Seçim Kurulu tarafından iptal edildi. 31 Mart 2024'teki seçimlerde partisi tarafından yeniden aday gösterilen ve ikinci kez Ceyhan Belediye Başkanı seçilen Aydar ile kardeşi CHP Ceyhan İlçe Başkanı Caner Aydar, babası Ceyhan Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Aydar ile amcaları Ertan ve Alper Aydar hakkında Ceyhan 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan dava açıldı. Tutuksuz sanıklar yargılama sonunda Başkan Kadir Aydar, amcası Ertan ve kardeşi Caner Aydar'ı, 'Hukuki alacağın tahsili amacıyla tehdit' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Mustafa ve Alper Aydar'ın ise 'Suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmadığı' gerekçesiyle beraatine karar verildi. Karar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Dün Adana Bölge Adliye Mahkemesi 8'inci Ceza Dairesi'nde görülen davada Kadir Aydar ile kardeşi CHP İlçe Başkanı Caner Aydar'ın 2'er yıl 1'er aylık hapis cezası onandı. Mahkeme ayrıca Kadir Aydar ile kardeşi Caner Aydar hakkında mahkumiyet süresince siyasi yasak getirdi. Diğer sanık ise beraat etti.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AYDAR'A DESTEK

CHP Adana İl Başkanlığı, Kadir Aydar'a verilen hapis cezası ve siyaset yasağına ilişkin Ceyhan Belediyesi önünde basın açıklaması düzenledi, verilen karara tepki gösterdi. Basın açıklamasına CHP Adana İl Başkanı Doç. Dr. Anıl Tanburoğlu, Adana milletvekilleri Orhan Sümer ve Ayhan Barut, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li dokuz ilçe belediye başkanı, partililer ve vatandaşlar katıldı.

İl Başkanı Anıl Tanburoğlu, Adana örgütünün bütün kadrolarının Kadir Aydar'ın arkasında bir bütün olarak, birbirine sımsıkı bir şekilde kenetlenmiş durduğunu kaydetti. Tanburoğlu, "Herkes müsterih olsun, Kadir Başkan koltuğunda, o yazı gelene kadar da koltuğunda yer alacak. O yazı geldiğinde belki koltuğundan resmi olarak kalkacak ama Ceyhan, Kadir Başkan'ını kaybetmeyecek. Ceyhan, Kadir Başkan'ını tekrar koltuğuna oturtana kadar, Hepimiz Kadir Başkan'ın arkasında yer alacağız" dedi.

'BANA 16 GÜNDE KARAR VERİLDİ'

Kalabalığa seslenen Kadir Aydar ise "5 ayda Ceyhan'ın kanayan yaralarına çare olduk, olağanüstü işler yaptık ama bir dosya açıldı. Benimle ilgili dün çıkan kararda muhalif oy kullanan üye, 'Delil yok, ispat yok. Dinlenilmeyen, yok sayılan maddi deliller var. 5 ayrı ifade var, çelişki var. Bu sanıklarla alakalı duruşma açılsın' şerhi koyuyor. 16 günde Türkiye'nin en hızlı davası sonucunda bana siyasi yasak getiriliyor. Benim Ceyhan ile 5 yıllık kontratım var. Bana 5 yıllığına Ceyhanlılar tarafından verilen mazbatam var. Ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlık bile en az 1 yıl sürüyor. Bana 16 günde karar verildi, hukuk bunun neresinde?" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Kadir Aydar'ın haksızlığa uğradığını savunarak, haksızlığa karşı koymaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika CHP'den Kadir Aydar'a Destek - Son Dakika

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