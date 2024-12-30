CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı - Son Dakika
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Politika

CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, adı domuz eti skandalına karışan Köfteci Yusuf'un Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'ndan 40 tonluk uygun fiyatla et alımı gerçekleştirdiğini iddia etti. Adem, söz konusu uygulamanın başka hiçbir şirkete sunulmamasına da tepki gösterdi.

30.12.2024 08:49
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Ekim ayının ilk haftasında yayınlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi Türkiye'de kamuoyunu uzun süre meşgul ederken, listede en fazla tartışılan işletme Türkiye'nin birçok şehrinde restoran zincirleri bulunan Köfteci Yusuf olmuştu.

ET DÖNERDEN DOMUZ ÇIKMIŞTI

Firmanın Bursa'da bulunan şubesinde satılan et dönerin içerisinden domuz eti çıktığını açıklayan bakanlık haftalar süren bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Bir anda tepkilerin odağına yerleşen Köfteci Yusuf'a yönelik rüzgar zaman içinde tersine dönerken vatandaşlar da destek mesajları yağdırmıştı.

CHP'DEN SES GETİRECEK İDDİA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem'in iddiası ise büyük ses getirdi. Vatandaşların daha uygun fiyatlı et tüketebilmeleri amacıyla zincir marketlere satış gerçekleştiren Et ve Süt Kurumu'nun, Köfteci Yusuf'a 2 tır (yaklaşık 40 ton) et satışı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem.

"SATIŞ İŞLEMİ GİZLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLDÜ"

Söz konusu imkanın başka hiçbir işletmeye sunulmadığına da değinen CHP'li Adem, uygulamanın 'fırsat eşitliği' ilkesine aykırı olduğunu belirterek, satış işleminin ifşa olmamak amacıyla gizli bir şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

"BU NEYİ SAKLAMA ÇABASIDIR?"

CHP'li Erhan Adem "Bu kimden neyi saklama çabasıdır? Eğer halkın kaynaklarını adil bir şekilde yönetemiyorsanız, bu kurumu kimlerin çıkarına çalıştırıyorsunuz?" dedi.

CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı

ET VE SÜT KURUMU'NA ŞEFFAFLIK ÇAĞRISI

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı şekilde faaliyetlerini yürüten Et ve Süt Kurumu'na şeffaflık çağrısında bulunan Adem, "Ama Tarım Bakanlığı, ne üreticiyi ne esnafı ne de tüketiciyi düşünüyor. Dün itibarsızlaştırdığınız bir firmayı bugün ihya etmeye çalışıyorsunuz. Bu milletin çiftçisine, esnafına ve halkına verecek hiçbir şeyiniz kalmadı" şeklinde konuştu.

CHP\'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu\'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı

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Son Dakika Politika CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Aydin Yildiz:
    Adam domuzu yediriyor kazanıyor parayı. Bakanlık ortaya çıkarıyor yüce türk milleti destek mesajları yağdırıyor. Kimse ceza vs vermiyor ve harıl harıl çalışmaya devam ediliyor. Başka bir ülkede yaşayamam :)) 33 33 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Somut deliller sunmadan ortaya atılan iddia hiç bir şey ifade etmez. İddianızı deliller ile ispat edersin ki muhataplar durumu ciddiye alsın . 44 21 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    ortalık boş nasılsa at ata bildigin kadar kanıt varmı varsa helal ama bir kanıt olmadan sadece bu toplumun gözünden düşersiniz 18 11 Yanıtla
  • Mehmet Akil ÇELİK:
    Kibar feyzo filmindeki bilo ya benziyor hemen koşup ağa haber veren tip 20 5 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    Bu abuk subuk yazıları iddia diye yazmak etik bir davranışmı.... 6 9 Yanıtla
  • Depeche:
    Yandaş ol seni kapatmam 7 5 Yanıtla
  • Sakin Su:
    Her firma gidip alabiliyorsa Yusuf ta alabilir. 8 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    chp, Türkiyede daha nasıl faydalı işler yapacağına, acaba bir yerden zayıf veya yanlış bir şey tuttururmuyum diye bakiyor.şimdi de Ebk.mu o hileli etleri satmıştır mı demek istiyor. 1 3 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Vatandasada bir kg ile sınırlandıran marketler var.yasak olmalı 1kg nedir.yoksulluk algısı 2 0 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Ayşe'de uygun Fatmada Devlet hırsız, millet hırsız, kime ne diyem ki? Rabbim sonumuzu hayreyleye. Biz düzgünmüyüz? Nasılsanız, öyle idare olunursunuz. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı - Son Dakika
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